Cazuela de pollo al vino: idea de receta fácil, barata y exquisita para Navidad

En estas fechas navideñas en las que los tiempos se acortan, las reuniones se multiplican y la cocina parece exigir un máster exprés, encontrar una receta que combine sabor, rapidez y éxito asegurado es casi un regalo. Este pollo al horno con verduras, inspirado en la propuesta de la creadora de contenido conocida como @recetasconteresa en Instagram, cumple con todo: pocos pasos, ingredientes accesibles, producto económico, fácil de preparar y con un sabor digno de mesa festiva.

Además, es una receta versátil, perfecta para quienes desean sorprender sin pasarse horas en la cocina. El horno se encarga de la mayor parte del trabajo y la salsa aromática que se forma en la bandeja convierte un plato sencillo en algo especial. La propuesta de Teresa, que acumula más de 200.000 seguidores en la red social, nos ha enamorado. Te contamos cómo hacerla en casa esta Navidad.

Pollo cortado | iStock

Ingredientes para una cazuela de pollo

Todos los ingredientes de la receta los tienes ya en casa o puedes conseguirlos en cualquier supermercado. En función de cuántos seáis a la mesa, deberás incrementar las cantidades.

Dos pechugas de pollo

Una cebolla tierna

Champiñones

Patatas mini

Dos dientes de ajo

Especias: pimienta negra molida, ajo en polvo, pimentón dulce

Para marinar: Medio limón, miel, mostaza, salsa de soja, aceite de oliva y sal.

Cazuela de pollo | Freepik

Receta de cazuela de pollo con vino dulce

1. Lo primero es preparar el pollo, las verduras y las patatas

Lo primero que debemos hacer es preparar las pechugas de pollo para cortarlas en dados y colocarlas en una fuente amplia apta para horno. A continuación, se incorporan las verduras: la cebolla tierna troceada, los champiñones laminados y unas mini patatas enteras o partidas por la mitad para que se horneen de manera uniforme. No las peles, quedan estupendas tal cual, simplemente lávalas.

2. Lo segundo es aderezar los ingredientes

Para aderezar el pollo, las verduras y las patatas, se deben usar especias y una marinada llena de sabor.

En cuento a las especias: añade dos dientes de ajo picados y el conjunto de especias como pimienta negra, ajo en polvo, pimentón dulce y sal. Esta combinación aporta profundidad sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.

Para la marinada, ten en cuenta que es la gracia del plato. En un cuenco debes mezclan los ingredientes líquidos que darán carácter y brillo a la receta: el zumo del medio limón, la miel, la mostaza, la salsa de soja y el aceite de oliva virgen extra. De manera opcional, se puede añadir un chorrito de vino dulce, que intensifica el sabor final y aporta un matiz navideño muy apropiado para estas fechas.

Esta mezcla se vierte sobre el pollo, las verduras y las patatas y se remueve a conciencia para que cada pieza quede bien impregnada. El vídeo deja claro que este paso es esencial para lograr una cocción homogénea y un acabado dorado.

Al horno: la magia ocurre sola

Con el horno precalentado a 200 °C, la bandeja deberá permanecer durante 50 o 60 minutos. Es importante vigilar a media cocción: si la salsa se reduce demasiado, basta añadir un poco de agua para mantener la jugosidad. Un par de movimientos con la cuchara durante el horneado ayudan a que todo se dore por igual.

Al final, el resultado es un pollo tierno, brillante y cubierto de una salsa aromática que mezcla toques cítricos, miel, especias y el umami de la soja. Un plato equilibrado y perfecto para compartir.