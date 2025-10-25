Canelones de puerro con bechamel de calabacín: una receta saludable para toda la familia

Si buscas una receta sencilla, saludable y que sorprenda a toda la familia, los canelones de puerro con bechamel de calabacín de Paula Monreal Barral (@paufeel) —creadora de contenido con 2,7 millones de seguidores en Instagram— son perfectos. Con pocos ingredientes, sin harinas y fáciles de preparar, combinan el sabor suave del puerro con una cremosa bechamel de calabacín, rellena de atún, huevo y un toque de tomate. ¡Se nos hace la boca agua!

Ingredientes (para 2 personas)

Para los canelones:

4 puerros

2 latas de atún

2 cucharadas de salsa de tomate

2 huevos cocidos

30 g de queso

Para la bechamel de calabacín:

1 calabacín (con o sin piel, según prefieras más blanquita la salsa)

100 ml de leche aproximada

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Paso a paso

1. Corta la parte blanca de los puerros y el calabacín en trozos. Hierve ambos durante 15 minutos. Al terminar, pasa los puerros a un bol con agua con hielo para detener la cocción y mantener su color, mientras reservas el calabacín para la bechamel.

2. Escurre y seca bien los puerros. Colócalos en una fuente y córtalos longitudinalmente sin llegar al final, creando los tubos para rellenar.

3. Pica los huevos cocidos y mézclalos con el atún y la salsa de tomate. Rellena los puerros con esta mezcla de forma uniforme, evitando que se deshagan.

4. Tritura el calabacín cocido con el aceite de oliva, la leche (añádela poco a poco hasta conseguir la textura deseada), sal, pimienta y nuez moscada. La bechamel debe quedar cremosa, ligera y lista para cubrir los canelones.

5. Vierte la bechamel sobre los canelones rellenos y ralla el queso por encima.

6. Gratinar: en la freidora de aire (5 -7 minutos a 180 °C) o en el horno convencional (10-12 minutos a 180 °C, hasta que el queso se funda y se dore ligeramente)

Gratinado | Freepik

Consejos extra

Ajusta la cantidad de leche según prefieras la bechamel más líquida o más espesa.

según prefieras la bechamel más líquida o más espesa. Puedes añadir especias suaves como un toque de ajo en polvo o perejil fresco para darle un extra de sabor.

Esta receta es ideal para quienes buscan comidas ligeras, nutritivas y sin harinas, pero con sabor y presencia en la mesa. Además, es una manera perfecta de incorporar más verduras en la dieta de la familia, especialmente para los niños que suelen ser reacios a comer calabacín o puerro.