Hacerte un maquillaje perfecto para una ocasión especial deja una sensación de satisfacción y seguridad en ti misma inigualable. El problema viene cuando sales a la calle y las horas van pasando y algunos factores ajenos a ti empiezan a dejar sus efectos.

La humedad hace que los productos se mezclen con el sudor y se deslicen hacia abajo, haya zonas con menos cobertura, la base se vuelva de otro color o se marquen las líneas de expresión entre otras cosas.

Mujer maquillándose con brocha | Pexels

Por eso, es igual de importante tener buenas técnicas de maquillaje que tener recursos para afrontar este tipo de situaciones inesperadas. Lo fundamental es tener la cara limpia e hidratada y para ello puedes llevar a cabo cada día una rutina de limpieza facial con agua micelar, tónico y cremas hidratante.

Antes de maquillarte, comprueba que tu piel está fresca y no hay ningún inconveniente o alteración en ella. Opta por una prebase matificante para preparar el rostro, controlará los brillos y el exceso de grasa.

No se trata de la marca ni el precio, sino del tipo de producto que necesita tu piel. En este caso, debes optar por correctores o bases libres de aceites, que lleven agua o otros agentes hidrantes. Su función es dejar un acabado más natural, pero nunca brillante, además de evitar un brote de granitos.

Para más seguridad, sella con polvos matificantes y utiliza en los ojos una máscara de pestañas waterproof, inquebrantable aunque llueva, llores o sudes. Un consejo extra, es volver a sellarte la cara con un spray fijador antes de salir y meter en el bolso papel absorbente o polvos compactos.