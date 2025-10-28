Todos los beneficios que el ajo puede aportar a tus uñas para repararlas

El ajo se utiliza para muchas cosas, ya sea en la cocina, en el cuidado personal o en la salud pero en el ámbito de la estética y la belleza está considerado un producto muy eficaz, un remedio infalible además de natural.

Es muy bueno a la hora de reparar las uñas debilitadas y esto se debe a un compuesto de azufre y selenio que ayuda a la síntesis de la queratina que es la proteína que da fuerza y resistencia a las uñas y el cabello. Por eso, también se usa como ingrediente principal en champús y mascarillas de pelo, al igual que la cebolla ya que pertenecen a la misma familia botánica.

Ambos comparten compuestos como la alicina, que contribuyen a fortalecer y a reducir la caída dándole vitalidad y elasticidad además de hacer que se regenere si el cabello está dañado. Respecto a las uñas, gracias a su efecto antimicrobiano evitaras los hongos que son los que hacen que se debiliten debido a que pueden provocar una infección.

Uñas dañadas | iStock

Aunque el ajo no esté respaldado científicamente con un estudio es un método casero muy tradicional que ha dado resultados muy favorables. Por eso, su consumo puede ser un complemento positivo en tu higiene personal básica que se potenciará si lo usas de forma adecuada y lo acompañas de un rutina de alimentación saludable.