Si tienes surcos en las uñas, deberías visitar un dermatólogo: podrían estar avisándote de algo

Muchas personas creen que los surcos en las uñas son signo de debilidad o falta de vitaminas, incluso de alerta por alguna enfermedad de la piel. También puede surgir la curiosidad por conocer el motivo de por qué aparecen o solamente querer arreglarlos para mejorar la estética de las manos. Aunque pueden aparecer por diferentes causas, los surcos suelen ser en su gran mayoría inofensivos, por lo que no indican ningún problema en a salud. Pero... ¿Y si sí?

Las líneas verticales en las uñas son algo muy habitual, especialmente a medida que vamos cumpliendo años. Aparecen como parte del proceso natural de renovación de las células y, mientras no vengan con cambios de color o textura,no suelen ser motivo de preocupación.

En algunos casos también pueden deberse a falta de nutrientes, carencias que puedes arreglar con hierro, zinc o biotina, puede deberse a golpes o condiciones leves como la traquioniquia, que son las uñas frágiles o muy quebradizas , pero en general son un detalle estético más que un problema de salud.

Ahora sí, las rayas horizontales, conocidas como líneas de Beau, sí podrían estar avisándote de algún problema en tu organismo, infecciones que hayas tenido, tiroides, diabetes o problemas renales... Pueden hacerlo, pero no suele ocurrir, no suelen alertar de nada grave, es poco probable de hecho. Está más relacionado a situacionesestresantes o causas leves en tu cuerpo.

Lo mejor que puedes hacer es acudir a un dermatólogo si notas cambios extraños, ellos van a examinar el aspecto de tu piel, tu pelo y tus uñas e indicarán la causa exacta, si es por envejecimiento o estrés, o tal vez, haya algún problema de salud.