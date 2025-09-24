La solución al encrespamiento de tu pelo está en tu cama y no, no consiste en dormir con coleta

Ante el pelo encrespado, hay un truco que pocas personas conocen: dormir con una funda de almohada de seda. Así de simple, no tienes que hacer nada más, pues este material rico en proteínas y aminoácidos protege de la fricción mientras duermes, evitando el frizz y ayudando a que el cabello conserve su hidratación natural. Además, la seda contiene sericina, una proteína compatible con la queratina que fortalece el cabello y reduce su rotura.

Como resultado: una melena más suave, brillante y sin electricidad estática al despertar. Y no se trata solo de apariencia, porque al minimizar la fricción y mantener la humedad, también previenes de puntas abiertas, enredos y quiebres.

Textura de seda | Pixabay

Para potenciar los beneficios de este truco, acompáñalo con una rutina de cuidado: usa champús y mascarillas sin sulfatos, hidrata con productos anti-frizz de calidad, evita el exceso de calor por parte de las planchas y secadores, y asegúrate de que tu cabello esté completamente seco antes de salir de casa.

Ya verás que con un gesto tan sencillo como es cambiar tu funda de almohada, podrás transformar tu relación con el encrespamiento. A veces, la diferencia la marcan los pequeños hábitos.