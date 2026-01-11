Receta para hacer tu propio colorete casero y con ingredientes naturales

El maquillaje forma parte del día a día de muchísimas personas. No importa si eres de las que se arreglan cinco minutos antes de salir o si disfrutas de una rutina completa frente al espejo: los productos de maquillaje están ahí. Pintalabios para dar color y actitud, rímel para abrir la mirada, sombras para jugar con estilos y, por supuesto, el colorete, uno de los grandes imprescindibles que nunca falla.

Colorete | Freepik

El colorete es uno de los productos de maquillaje más utilizados, ya que se adapta a todos los estilos y edades y, además, con solo un par de toques, aporta buena cara y frescura. Aunque solemos comprarlo sin pensar demasiado, cada vez más gente se interesa por algo clave: los ingredientes. Y es que muchos productos de cosmética contienen conservantes, colorantes artificiales u otros componentes que a veces no se sabe qué son. A raíz de esto, se está haciendo cada vez más popular una tendencia que mezcla autocuidado, creatividad y conciencia: hacer tu propio maquillaje en casa.

Un ejemplo de ello, es el reel que ha compartido @carolynmoura en su cuenta de Instagram en el que muestra cómo se puede preparar un colorete casero de forma sencilla con un resultado ideal y natural.

Los ingredientes para preparar el colorete casero

1 cucharada de cera de abeja.

1 cucharada de aceite de coco (o, en su lugar, manteca de karité).

Vitamina E (en aceite)

Cacao en polvo

Remolacha en polvo

Este es el paso a paso para hacer tu colorete en casa

1. Coge una cazuela, échale agua y pon encima otra cazuela para hacer lo que será el colorete al baño maría. A continuación, introduce todos los ingredientes.

2. En primer lugar, la cera de abeja y el aceite de coco. La instagramer sugiere que puedes sustituir el aceite de coco por manteca de karité, pero a ella, este ingrediente le huele mal y, por eso, opta por el coco.

3. Espera a que todo esté disuelto y quita la cazuela del fuego.

4. Una vez fuera del fuego, añade unas gotas de vitamina E en aceite. Este componente va a actuar de conservante y permitirá de tu colorete casero aguante entre 4 y 6 meses.

5. Ahora es el turno de añadir los pigmentos. Para esta receta van a ser cacao en polvo y remolacha en polvo, que le dará un toque de color rojo.

6. Removido todo, ponlo en un recipiente y deja que repose durante 10 minutos.

7. Transcurrido este tiempo, verás que el colorete se ha solidificado, "huele rico" y es "muy natural", comenta @carolynmoura. Para comprobar que ha quedado bien, se lo aplica.

Si al hacerlo tú te gusta más una textura más blanda, ponle un poco más de aceite de coco (o manteca de karité, según lo que hayas elegido).

El resultado es un producto personalizado, libre de químicos innecesarios y adaptado a tu tono de piel. Además, saber exactamente qué te estás poniendo en la cara da una tranquilidad extra que se agradece.