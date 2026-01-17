¿Qué es el complejo ACE cosmético? El básico antiedad que necesitas en tu rutina

Si hay algo que la cosmética ha demostrado en los últimos años es que no se trata de acumular productos, sino de entender bien qué activos funcionan y cómo combinarlos. En ese contexto, el complejo ACE se ha convertido en uno de los conceptos más repetidos cuando se habla de rutinas antiedad eficaces.

Aunque su nombre pueda despistar, no tiene nada que ver con productos de limpieza doméstica. En realidad, hace referencia a una combinación concreta de vitaminas que, juntas, actúan como un auténtico escudo frente al envejecimiento cutáneo.

Qué es exactamente el complejo ACE

El complejo ACE se basa en la unión de las vitaminas A, C y E dentro de una misma fórmula cosmética o integradas de forma estratégica en una rutina facial. "Este concepto es clave en el cuidado antiedad porque reúne activos con una eficacia ampliamente demostrada", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Según las expertas, esta combinación resulta especialmente interesante a partir de los 25 años. "Introducir estas vitaminas ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento, como la aparición de manchas, arrugas finas, pérdida de firmeza o falta de luminosidad", señala Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Rutina de skincare | Freepik

Un potente escudo antioxidante

Lo que une a las tres vitaminas es su acción antioxidante. "Las vitaminas A, C y E ayudan a neutralizar los radicales libres, que son los principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Estos radicales libres se generan, entre otros factores, por la radiación solar, la contaminación o el estrés ambiental. "Las vitaminas actúan donando electrones que estabilizan las células y evitan daños como la inflamación, el exceso de melanina o la degradación del colágeno", detalla Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Además, su importancia no se limita solo a la cosmética. Marta Agustí, directora de nutrición de Advanced Nutrition Programme, recuerda que "también son vitaminas fundamentales a nivel nutricional y están presentes en frutas y verduras, especialmente aquellas con colores intensos".

Alimentos que contienen vitamina C | iStock

Más firmeza y mejor textura

Más allá de proteger, el complejo ACE también mejora visiblemente la calidad de la piel. La vitamina A —y sus derivados como el retinol o el retinal— es considerada el gran referente antiedad. "Es el ingrediente con mayor evidencia científica para estimular la producción de colágeno y elastina", afirma Raquel González.

Esto se traduce en una piel más firme y con arrugas menos marcadas, como apunta Estefanía Nieto. Por su parte, la vitamina C cumple un doble papel: ayuda a unificar el tono y potencia los resultados de los retinoides. "Favorece una producción de colágeno de mayor calidad y contribuye a reducir la hiperpigmentación", explica Irene Serrano.

La vitamina E completa el trío reforzando la función barrera y potenciando la acción antioxidante del conjunto.

Sérum para las ojeras | Freepik

Cómo introducir el complejo ACE en la rutina

El complejo ACE puede encontrarse en productos que ya integran las tres vitaminas o aplicarse de forma progresiva dentro de la rutina diaria. Las expertas coinciden en que la clave está en la constancia y en adaptar las concentraciones al tipo de piel, especialmente cuando se utilizan derivados de la vitamina A.