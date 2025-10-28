El peinado con fantasmas que arrasa en las redes sociales para este Halloween, ideal para los más pequeños

Halloween está a la vuelta de la esquina, uno de los días más emocionantes para los más pequeños de la casa. Es por eso que tenemos que tener en mente alguna idea de peinado sencillo y divertido para este día tan especial en el colegio.

Pero, son tantas las creadoras de contenido que han compartido sus ideas por redes sociales que es muy difícil decidirse entre tantas opciones.

Así que, en este artículo, te traemos la idea de peinado definitivo para que le hagas a tu hijo o hija en el día de Halloween: fácil de hacer, rápido, con muy pocos elementos y, sobre todo, muy original.

Madre peinando a su hija | Freepik

La idea: dos fantasmas

Esta idea de peinado tan original nos la comparte Gesta Mullai, una creadora de contenido que basa sus vídeos en la maternidad. Así pues, la influencer comparte con su comunidad sus ideas de peinados divertidos para Halloween.

En este caso, Gesta enseña a sus seguidoras cómo hacer un peinado de dos fantasmas para los más pequeños de la familia. Un peinado muy sencillo, divertido y con elementos que seguro tienes en casa.

Qué necesitas

Para hacer este peinado a tus hijos vas a necesitar este seguido de elementos:

Un peine

Gomas de pelo

Papel de cocina liso o dos pañuelos de papel

Tijeras

Rotulador negro

Paso a paso

Para llevar a cabo esta sencilla idea de peinado de Halloween tienes que seguir estos pasos que nos muestra la creadora de contenido en su vídeo:

1. Separa la melena en dos partes.

2. Haz un moño alto con cada una de las partes. Para ello, usa el peine y las gomas que necesites para que queden fijos.

3. Coloca un trozo de papel de cocina liso en cada moño, y átalo con una goma de pelo. Los moños tienen que quedar cubiertos con papel.

4. Con las tijeras, recorta el exceso de papel para darle forma a los fantasmas.

5. Con el rotulador negro, dibuja dos ojos y una boca en cada moño.

6. Después de estos sencillos pasos, habrás convertido los dos moños en dos pequeños fantasmas.

Una idea muy fácil

Así pues, con esta idea tan maravillosa que nos comparte Gesta Mullai, a la que ya se han unido muchas otras creadoras de contenido, no hay duda alguna de que tu hijo o hija se convertirá en la persona más feliz del mundo. Este peinado no solo es original y divertido, sino también práctico y muy fácil de hacer.

Además, le dará un toque único y alegre que hará que todos se giren a mirar el peinado, además de hacerle sentir especial y lleno de confianza durante todo el día de Halloween.