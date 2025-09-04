Kate Middleton reaparece mucho más rubia: la nueva imagen de la princesa de Gales tras el verano

La última vez que vimos a Kate Middleton en público fue en Wimbledon, a mediados de julio, con su larga melena castaña ligeramente aclarada al sol. Ahora, tras mes y medio alejada de los actos oficiales, la princesa de Gales ha reaparecido y lo ha hecho con un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido: mucho más rubia, más luminosa y con un aire renovado.

Su primer compromiso tras las vacaciones de verano la ha llevado al Museo de Historia Natural de Londres, donde visitó los jardines recientemente transformados. La lluvia torrencial que caía no le restó protagonismo: su nueva imagen brillaba por sí sola. El tono rubio ilumina su rostro, le aporta frescura y marca un antes y un después en su estilo capilar.

Kate Middleton más rubia | Gtres

Un giro inesperado en su melena

Kate llevaba años fiel a su característico castaño con reflejos, en ocasiones incluso mostrando sin complejos algunas canas, al igual que la reina Letizia. Pero ahora, tras una etapa complicada marcada por su tratamiento contra el cáncer, ha apostado por un cambio más atrevido. El rubio se convierte así en símbolo de frescura, ligereza y quizá también de una nueva etapa personal.

En su reaparición, su melena larga y perfectamente pulida acompañaba un estilismo sobrio, dejando todo el protagonismo a su nuevo color de cabello.

Kate Middleton más rubia | Gtres

El rubio, la tendencia del momento

La apuesta de la princesa de Gales conecta con una de las tendencias más potentes en peluquería esta temporada. Como explica el estilista Javier Mateo, de la firma THE LAB: los rubios cálidos están arrasando esta temporada y el rubio frío o ceniza, "sigue siendo una opción elegante y moderna para quienes prefieren un tono sofisticado".

Este tipo de rubio que lleva Kate, más sutil, encaja a la perfección con la imagen clásica de la princesa, añadiendo un punto de modernidad sin perder la elegancia que siempre la ha caracterizado.

Kate Middleton más rubia | Gtres

Una Kate más fresca y veraniega

Más allá del efecto estético, la decisión de apostar por un tono más claro puede interpretarse como una declaración de intenciones: un deseo de renovarse tras un periodo difícil.

Con este cambio de color de pelo, la princesa de Gales vuelve a demostrar que cada detalle cuenta. Y en este caso, su melena rubia se ha convertido en el mejor accesorio de su regreso a la vida pública.