ASÍ TIENES QUE UTILIZARLO
Aceite de romero para el pelo, el secreto natural en tu rutina de cuidado capilar
Hay tantas sustancias naturales favorables para nuestra salud, pero en especial el aceite de romero que se ha convertido en un esencial para las rutinas de cabello. Esto se debe a su capacidad para fortalecer, estimular el crecimiento y mantenerlo saludable.
Conocido desde la antigüedad por sus propiedades terapéuticas, el aceite de romero ha ido ganando relevancia en el mundo de la estética y la belleza por los múltiples beneficios que aportan sus extractos naturales al cabello: estimula el crecimiento, combate la caspa y regula el sebo.
El aceite de romero es un líquido concentrado que contiene compuestos activos de la propia planta y de ahí proviene su aroma herbal. A diferencia del aceite de oliva, no deja el pelo grasiento ni con una sensación pesada, de hecho, es muy concentrado y permite que el cabello lo absorba fácilmente y actúe de manera eficaz. Puedes encontrarlo en forma de mascarillas, en tratamientos capilares, en pulverizadores o en aceites regenerativos.
Si combinas esta sustancia natural con tus productos esenciales de rutina capilar, intensificarás los cuidados básicos de hidratación y protección.
Eso sí, antes de aplicar el aceite, lo ideal sería realizar una prueba de alergia para comprobar que tu piel lo tolera sin reacciones y puedas disfrutar de sus beneficios con tranquilidad y estando segura.
