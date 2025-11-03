Ni dos ni cuatro minutos: este es el tiempo exacto que el acondicionador necesita para actuar en tu pelo

No importa cual es la rutina que sigues para el pelo, pero hay un producto fundamental que no puede faltar. El acondicionador, cumple con funciones que ni siquiera el champú puede ofrecer: hidratar, suavizar y proteger de daños, o incluso, tiene una capacidad de fortalecer la fibra capilar.

No puede ser un complemento opcional, porque es el paso previo a desenredar el pelo, sin él, da igual cual sea la forma en que tengas el cabello, liso o rizado, tu pelo no quedará igual.

Aplicar acondicionador en el pelo | iStock

A diferencia de lamascarilla, este es un producto de uso diario y de textura ligera que debe dejarse actuar entre tres y cinco minutos, en cambio la mascarilla es más densa y concentrada, de uso ocasional, dependiendo de la necesidad que tenga tu pelo.

Lo ideal para el acondicionador es aplicarlo sobre el cabello húmedo para aprovechar al máximo sus nutrientes, es decir, que no esté chorreando demasiada agua porque entonces no dejará el mismo resultado, ni tendrá la misma eficacia. Tras haber enjuagado el champú, seca el cabello con una toalla y comienza a aplicar el acondicionador de medios a puntas, evitando tocar la raíz para que no se engrase y una vez esté seco, quede un efecto aceitoso.

Aplicar acondicionador en las puntas del cabello | iStock

El secreto del pelazo no está en comprar una gran variedad de artículos de marcas caras, ni pasarte horas bajo de la ducha. Está en preparar bien la melena, aplicando cada producto de la manera adecuada, respetando los tiempos de actuación, asegurándose de que penetren bien en el cabello para obtener resultados beneficiosos.