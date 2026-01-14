¿Brillo de labios picante? El gloss de Tabasco que promete labios más voluminosos sin pinchazos

Los brillos de labios con efecto volumen llevan varias temporadas instalados en los neceseres de belleza. Su promesa es clara: labios más carnosos, definidos y jugosos sin pasar por una clínica estética. Aunque no todos son aptos para pieles sensibles —algunos pican más de la cuenta—, lo cierto es que funcionan y se han convertido en una alternativa rápida, accesible y menos invasiva al relleno con ácido hialurónico.

Ahora, esta tendencia beauty da un paso más: la elección del nivel de picante. Igual que ocurre en una carta de restaurante, ya no solo importa el resultado, sino también la intensidad. El gloss voluminizador evoluciona y permite elegir cuánto "ardor" estamos dispuestas a soportar para conseguir unos labios más voluminosos.

El gloss picante que se ha hecho viral

La última novedad en sumarse a esta corriente es una colaboración lanzada en Sephora bajo el nombre OUTRAGEOUS PLUMP VOLUME x TABASCO. Se trata de cuatro brillos de labios voluminizadores que incorporan extracto de chile y que se diferencian entre sí por su nivel de picante, inspirado en las icónicas salsas de la marca Tabasco.

Según la información facilitada por la marca, estos gloss combinan extracto de chile picante y ácido hialurónico, con el objetivo de hidratar los labios, esculpirlos y aportar un volumen visible. La idea es que cada persona pueda elegir la intensidad que mejor se adapte a su tolerancia… y a su atrevimiento.

Cuatro niveles de picante para los labios

Los tonos y niveles de intensidad van aumentando progresivamente:

Jalapeño : verde transparente y muy discreto una vez aplicado, pensado para quienes quieren probar el efecto sin demasiadas sensaciones intensas.

: verde transparente y muy discreto una vez aplicado, pensado para quienes quieren probar el efecto sin demasiadas sensaciones intensas. Sriracha : marrón cálido translúcido, con un punto más marcado pero todavía equilibrado.

: marrón cálido translúcido, con un punto más marcado pero todavía equilibrado. Tabasco Red : rojo luminoso con un acabado glossy más intenso y picante.

: rojo luminoso con un acabado glossy más intenso y picante. Extreme Heat: el nivel máximo, con un rojo ardiente que promete no pasar desapercibido.

Más allá del producto en sí, el lanzamiento se acompaña de un estuche de silicona inspirado en las etiquetas originales de las salsas, con llavero y un pequeño charm en forma de guindilla, un detalle que ha ayudado a que el gloss se viralice rápidamente en redes sociales.

El fenómeno en redes sociales

En TikTok e Instagram, varias creadoras de contenido ya se están sumando al reto: probar el gloss y adivinar el nivel de picante sin ver el envase. Una mezcla de beauty y entretenimiento que ha disparado la curiosidad y ha convertido este brillo de labios en uno de los productos más comentados del momento.

¿Cómo consiguen hinchar los labios?

El efecto volumen de este tipo de productos no es magia. Tal y como explican marcas como NYX o Paulas Choice, el extracto de chile actúa gracias a la capsaicina, un compuesto que provoca una leve irritación temporal en la piel. Esto genera microcirculación, dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre en la zona, produciendo una ligera inflamación y un rubor natural que hace que los labios se vean más rellenos.

Además, estos gloss suelen incorporar ingredientes como mentol, para crear un contraste frío-calor, y ácido hialurónico, que hidrata y mejora el efecto óptico del volumen. El resultado: labios más jugosos durante unas horas, sin agujas ni procedimientos invasivos.

Eso sí, como siempre, conviene probar con precaución, especialmente en pieles sensibles. El picante en los labios no es para todo el mundo, pero está claro que esta tendencia ha llegado para quedarse… al menos esta temporada.