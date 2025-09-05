Bixie, el corte de pelo que tu melena necesita después del verano

El inicio de septiembre no solo trae consigo el regreso a la rutina, los madrugones y la vuelta al trabajo. También se ha convertido en el mes de las grandes transformaciones. Y no hablamos solo de armarios, sino que el cabello pide un reset.

Después de las vacaciones, la melena suele delatar el desgaste del verano. El sol intenso, el cloro de las piscinas y la sal del mar dejan huella, y el resultado es un pelo más seco, frágil y con las puntas abiertas. Ese momento frente al espejo en el que descubrimos que la melena ha perdido brillo es, para muchas, la señal inequívoca de que ha llegado la hora de un cambio.

Ahí es donde aparece el gran protagonista de la temporada: el corte bixie. Fresco, versátil y favorecedor, este peinado se ha convertido en la opción perfecta para devolver movimiento, ligereza y vitalidad al cabello justo cuando más lo necesita.

¿Qué es exactamente el corte bixie?

Se trata de un híbrido entre dos cortes: el pixie y el bob. El pixie es ese estilo supercorto que jugaba con los laterales rebajados y un flequillo ladeado. Por su parte, el bob es el clásico recto que puede ir desde la mandíbula hasta los hombros, con una estética pulida y sofisticada.

El bixie combina lo mejor de ambos cortes, no es tan radical como un pixie ni tan convencional como un bob. Es un corte fresco, dinámico y versátil que juega con capas, texturas y longitudes que rozan la mandíbula, dejando espacio para el movimiento y la ligereza. Justo lo que pide el pelo después del verano, sanear sin renunciar al estilo.

El corte del momento

Que no se diga que es solo una moda de peluquería, el bixie ha saltado directamente de las pasarelas a las alfombras rojas. Emma Stone lo lució recientemente en el estreno de la película Bugonia. La actriz apareció con un look impecable, rejuvenecido y con ese toque desenfadado que tanto caracteriza al bixie. En su versión, se podía ver cómo las capas suaves y el volumen natural aportan frescura al conjunto, creando un efecto sofisticado pero sin rigideces.

Emma Stone con un corte bixie | Gtres

Si septiembre es el mes de los cambios, el bixie es el corte estrella para empezar la temporada con energía renovada. Es práctico, elegante y adaptable, lo que lo convierte en un acierto seguro. Así que ya lo sabes, si estás pensando en resetear tu melena, el corte bixie es la opción perfecta.