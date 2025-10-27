Andi Washington se corta el pelo: así es el bob noventero inspirado en su madre, Belinda Washington

La estética de los 90 está de vuelta. No solo en la moda o el maquillaje, también en los cortes de pelo que marcan tendencia esta temporada. Uno de ellos, el clásico bob con las puntas hacia dentro, vuelve con fuerza, y Andi Washington acaba de sumarse a esta corriente con un cambio de look que no ha pasado desapercibido.

Story de Andi Washington | Instagram

La influencer ha dicho adiós a su melena larga y ha apostado por un corte bob a la altura de la mandíbula, con puntas redondeadas, textura suave y un toque de onda natural que aporta movimiento y frescura. Un look fácil de mantener, versátil y con ese aire nostálgico que recuerda a los años 90 y principios de los 2000.

Inspiración en Belinda Washington

Andi ha explicado en redes sociales que ha "encontrado su pelo perfecto", inspirándose en varias musas de los noventa, entre ellas una muy especial: su madre, Belinda Washington. En una de sus stories, compartió una imagen de ella con el mensaje: "Siempre tan cool. Qué guapa".

Story de Andi Washington | Instagram

La admiración es mutua. Belinda no tardó en responderle públicamente con un cariñoso "¡Te quiero y admiro tanto!", dejando claro que el vínculo entre ambas va mucho más allá del parecido físico o el estilo.

El bob de los 90 que nunca pasa de moda

El bob con puntas hacia dentro se ha convertido en uno de los cortes más pedidos del momento. Favorece a todo tipo de rostros, aporta volumen y rejuvenece de inmediato. Su clave está en la forma redondeada, que enmarca el rostro y suaviza las facciones.

No es casualidad que celebrities como Selena Gomez, Gracie Abrams o incluso Hailey Bieber hayan apostado también por él. Es un corte elegante y sencillo, con ese punto de nostalgia que ahora domina las tendencias de belleza.

En definitiva, el nuevo look de Andi Washington tiene algo muy simbólico: el gesto de inspirarse en su madre para reinventarse a sí misma. Porque, más allá de las tendencias, a veces el mejor cambio empieza volviendo a nuestras raíces.