Vestirte durante 7 días con sólo 8 prendas es posible

¿Cuántas veces te has ido una semana de vacaciones con la maleta a reventar de ropa? Es muy común empezar a prepararla y meter cosas “por si acaso”, pero lo cierto es que no nos ponemos ni la mitad de ropa que transportamos en un viaje. Creemos que si nos llevamos menos ropa correremos el riesgo de repetir modelito, pero existen formas de combinar la ropa para que parezca que llevamos un look diferente cada día. La influencer Alexandra Jimenez, @travelfashiongirl en Instagram, nos trae este video en el que nos enseña cómo vestirnos durante 7 días con sólo 8 prendas. Alexandra únicamente necesita tres partes de arriba, tres partes de abajo y dos pares de zapatos para crear varios looks, para usar a lo largo de una semana.

Las prendas que aparecen en este vídeo son básicas, con estampados sencillos y de color oscuro. Este es un truco muy útil para ahorrar espacio en la maleta. Uno de los errores que cometemos al hacer la maleta es que la organizamos pensando en conjuntos ya predeterminados, en vez de seleccionar prendas sencillas que combinen bien entre ellas. Usar prendas básicas no nos hará parecer menos estilosos, más bien al contrario, ya que bien combinadas nos servirán para crear nuestro estilo propio y personal.

Este truco nos sirve para reflexionar la cantidad de ropa que tenemos y que probablemente no necesitamos ya que, como se puede observar, se puede vestir bien, de forma cómoda y sin parecer que vamos siempre igual con mucha menos ropa de la que supondríamos. Vídeos como este no solo sirven para solucionar unas vacaciones, sino que nos sirven para relativizar y descubrir todas las cosas de las que podríamos prescindir, algo que también se puede

aplicar a la vida diaria

. Podemos empezar por algo tan simple como la maleta a la hora de irnos de viaje. Cargaremos con menos cosas, por lo que viajaremos mucho más cómodamente que con una o dos maletas llenas, por no hablar del problema que supone el

exceso de equipaje

cuando se viaja en avión

. Así que no te lo pienses más y empieza a reducir las prendas que llevas en la maleta este verano.

