Por qué deberías empezar a hacer la compra por recetas

España, según el índice de desperdicios de alimentos calculado por la FAO, es el séptimo país de los 27 que conforman la Unión Europea que más toneladas de alimentos desperdicia cada año. Estos residuos orgánicos llegan a los vertederos y no son aprovechados por nadie. Provienen tanto de casas particulares como de grandes superficies que no aprovechan los alimentos, o incluso se tiran lotes enteros porque cambian el envasado y no sirve el anterior. Se generan 7,7 millones de toneladas anuales de alimentos desperdiciados. El 42% de estos se produce en los hogares según el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

Lo más común es ir al supermercado a hacer la compra sin una lista de recetas, solo con algunos productos que necesitamos en mente. De esta manera se compra en exceso, más de lo que se necesita, y con ello, se generan más residuos. Al ser el gasto innecesario un problema que genera tantos deshechos y causa un gran impacto en la naturaleza, te contamos en el vídeo los beneficios de ir a hacer la compra con una lista hecha por las recetas que se van a cocinar.

Sin embargo, comprar alimentos en exceso es una de las causas por las que más se desperdicia la comida. Existen también trucos para aprovechar la comida que ya tenemos en casa en vez de comprar más. Al llevar la lista de la compra hecha al supermercado, organizada por recetas que se van a cocinar seguro, no se compra en exceso, sólo lo necesario para los días que hay planificados.

Al hacer la compra de esta manera también se ahorra tiempo. Se aprovecha el momento que se está en el supermercado al máximo posible.

El ser organizado, con la alimentación, puede tener un gran impacto incluso en otros aspectos de la vida. Uno de estos beneficios es no tener estrés a la hora de cocinar. Todas las recetas están planeadas por lo tanto no es necesario agobiarse pensando en cuál puede ser la comida de ese día. . En el vídeo puedes ver todas las ventajas que tiene planificar las comidas y en qué nos pueden ayudar.

