Así debes limpiar tu fregona para que no huela mal

La limpieza tanto del hogar como de otras estancias es muy importante, sobre todo, cuando hablamos de desinfección. La fregona constantemente en contacto con líquidos, contamina fácilmente las superficies, originando el efecto contrario al esperado. En el vídeo te enseñamos cómo deberías limpiar la fregona para que esto no ocurra.

Los útiles de limpieza no tienen fecha de caducidad, no obstante, debemos ser grandes previsores. Renovándose cada cierto tiempo garantizamos su correcto uso. Las bayetas, estropajos, incluso los trapos de cocina pueden almacenar microorganismos dañinos tanto para los espacios que limpiamos como para la propia salud.

Se recomienda que el lavado de bayetas y estropajos se haga como máximo cada diez días. Además de su renovación, también es importante después de cada uso, desinfectar con lejía estos utensilios para que no se acumulen bacterias. Algo parecido ocurre con las fregonas se aconseja que su uso no pase de veinte días y un correcto lavado y secado. En el vídeo te enseñamos cómo limpiarlas de manera correcta para garantizar su uso y hacer que no huela mal.

Existen otros factores que agravan la aparición de bacterias. Un ambiente húmedo propio de cocinas y baños facilita el desarrollo de gérmenes, ayudando a que las células se reproduzcan a pasos agigantados. Para que esto no ocurra debemos seguir unos pasos como, cambiar con frecuencia los accesorios de limpieza o no compartir materiales para diferentes zonas del hogar y no desinfectar los utensilios en el lavavajillas, entre otros.

Sin embargo, estas recomendaciones no serán efectivas sino lavamos fregonas, bayetas y esponjas después de cada uso. La fregona es uno de los accesorios más complicados a la hora de corregir su olor y limpieza. Por ello, en el vídeo te enseñamos cómo hacerlo de manera efectiva para que aguante muchos más días.

