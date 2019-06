Trucos sencillos para eliminar el mal olor del cabello (sin tener que lavártelo)

Hay días en los que parece que nos faltan horas para poder sacar adelante todo aquello que nos hemos propuesto hacer. Entre el trabajo, hacer las cosas de casa y esos momentos de descanso o que dedicamos al ocio, puede ser que alguna vez nos falte tiempo para nosotras mismas.

Por este motivo, existen ocasiones en las que para intentar sacarlo todo adelante no nos dedicamos el tiempo que nos merecemos. Si tienes uno de esos días en los que la vida no te da para más, o simplemente no te ha apetecido, por ejemplo, lavarte el pelo, en este tutorial en vídeo te damos dos consejos con los que podrás camuflar el pelo sucio.

Hay personas a las que se les ensucia más rápido el cabello que a otras, por lo que tienen que estar continuamente lavándose el pelo. La acumulación en exceso de grasa puede llegar a provocar la obstrucción de los folículos pilosos. Además, esto podría derivar en problemas más graves como alopecia, aparición de caspa o picores.

Por este motivo la mejor solución es lavarse el pelo de forma adecuada. ¿Cómo? Incidiendo sobre el cuero cabelludo y no sobre la melena.

Sin embargo, si lo que quieres es una solución rápida y temporal para evitar el mal olor que puede desprender tu pelo, en este vídeo te contamos dos trucos caseros con los que podrás conseguirlo.

