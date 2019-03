Trucos para que el pan te dure más tiempo

Hasta hace más bien poco el pan dejaba mucho que desear en España: cuando volvías del pueblo rememorabas ese pan de allí pero no encontrabas buen pan en las panaderías del barrio. Repetimos: hasta hace bien poco porque ahora, quién más, quién menos tiene a un buen panadero al lado. Vivimos un resurgir del buen pan, aleluya.

Pongamos que ya has comprado tu pan favorito: de trigo, de centeno, con semillas, sin ellas, con masa madre, integral.. el que te guste. Te llevas esa hogaza de más de kilo y ahora quieres que te aguante lo máximo posible, ¿cómo lo haces? Hablamos con Alberto Miragoli, de la panadería 130 grados, y esto es lo que nos cuenta al respecto.

- A mayor ratio de miga versus corteza, más tiempo dura el pan: “Si el pan es de formato grande y de masa madre va a conservarse mejor, porque tiene más miga que corteza. El secreto para que aguante más tiempo es cómo ha sido elaborado. Un buen pan tiene una buena fermentación e hidratación de la masa, eso hace que se conserve mejor a posteriori”, comenta.

- No, no lo pongas en una bolsa de plástico: “Mejor de tela o de papel y si es dentro de una panera, mejor incluso. El plástico impide la circulación de aire haciendo que el pan se quede chicloso”. También existen unas bolsas de tela con cera de abeja en las que se conserva muy bien el pan.

Panes | iStock

- No, no lo metas en el frigorífico: lo hace mucha gente, pensando que se conserva mejor y es un error. “Es mejor en el congelador y si está rebanado, mejor, así solo sacas las rebanadas que vayas a consumir. Si no lo vas a congelar lo mejor es dejar el pan entero, sin rebanar”.

- No dejes el pan una eternidad en el congelador: “Porque acaba quemándose por el frío. Para el congelador lo mejor es meterlo en bolsa de papel o en tupper. El tiempo recomendado de conservación en congelador es de dos semanas antes de que empiece a blanquear, siempre y cuando sea buen pan y esté bien guardado”, añade.

- Hay que tener en cuenta que las hogazas de masa madre están en su mejor momento cuando han transcurrido entre 12 a 24 horas después de su horneado: tenlo en cuenta.

Vale, ya te hemos dicho cómo conservarlo, pero, ¿cómo revivir un pan que está un poco pasado? Aquí van también unos truquillos:

- “Un pan con unos días se recupera bien con un golpe de tostador o de horno”.

- También viene bien humedecerlo un poco y luego pasarlo por el tostador: “Así el tostador no lo seca más”.

- En todo caso, si no consigues revivirlo como para degustarlo, siempre puedes darle una segunda vida. Hay muchos usos para un pan duro como crutones para sopas o ensaladas (pásalos por una sartén con un poco de AOVE y verás qué delicia), para gazpacho, para sopa de cebolla, una fresella casera, torrijas, pan rallado… Dale una pensada que seguro se te ocurrirán cosas.