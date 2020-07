Amas a tu mascota, pero te pasas el día intentando atrapar bolas de pelusa que ruedan (¡y vuelan!) constantemente por tu casa, que se cuelan hasta en los armarios y te convierten las prendas oscuras en teleñecos. Hay animales que mudan de pelo todo el año, otros sólo de manera estacional, incluso las razas ‘peladas’ desprenden pelo de vez en cuando. No hay fórmulas mágicas para que dejen de perder pelo, pero sí unos cuantos trucos que puedes probar, más allá de la aspiradora y el cepillo.

Empieza por tu mascota

Cepíllala a diario. Esto parece obvio, pero toda la piel que atrapas con un cepillo significa menos pelo que cae sobre tu sofá, alfombra y ropa. El cepillado elimina el vello suelto, y también ayuda a prevenir esteras y enredos. La frecuencia de cepillado dependerá del pelaje de tu mascota… y de tu paciencia. Para perros y gatos con pelo corto, puede ser suficiente hacerlo solo una vez por semana. Pero para los animales de pelo largo es posible que tengas que cepillarlos todos los días, sobre todo durante la temporada alta de muda.

Báñala regularmente. Otra forma de quitarle todo ese pelo suelto a tu mascota antes de que comience a flotar por tu casa es meterla en la bañera, al menos una vez a la semana. Pregunta a tu veterinario por un champú que reduzca posibles problemas de piel, alergias y infecciones. Incluye en el ritual un cepillo de baño tipo masaje y así conseguirás eliminar por completo los pelos sueltos.

Ponle ropa. La ropa puede ayudar a contener el pelo para que no caiga por todas partes. A riesgo de avergonzar a tu perro o molestar a tu gato, vestirles evita que el pelaje se escape. De hecho, hay monos para animales pensados específicamente para reducir el desprendimiento de vello. Una vez que tu mascota se acostumbre a relajarse con su pijama de cachorro, no le importará llevarlo mientras tú disfrutas de un hogar mucho más limpio.

Perro | iStock

Elige un buen alimento. A veces, la eliminación extrema de pelo puede deberse a una nutrición deficiente, así que asegúrate de alimentar a tu mascota con una comida equilibrada y de calidad. Pregunta por los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 (como el salmón), pues se sabe que tienen beneficios para la piel y el pelo.

Consulta al veterinario si observas un aumento considerable de desprendimiento de pelo, junto con otros síntomas como puede ser picazón, pérdida de cabello en forma de parches o lesiones en la piel. Pueden ser signos de enfermedad y tu mascota necesitará diagnóstico y tratamiento.

Y ahora la casa

No importa cuánto cuides a tu perro o a tu gato, el pelo va a seguir cayendo. Así que, vamos a por la casa.

Aspira todo (incluso a tu mascota). Las aspiradoras son herramientas de primera línea para combatir el pelo de mascotas. Ya sean específicas para pelaje o robóticas (las primeras te aseguran que no habrá atascos y las segundas pueden hasta entretener a tu gato), considera pasarla todos los días o tanto como puedas este verano. Algunos perros muy tolerantes (gatos, pocos) permiten incluso que sus dueños los aspiren suavemente usando una herramienta de fijación, a modo de masaje. Nunca se sabe hasta que lo intentas…

El poder del caucho. Cuando no quieras tirar de aspiradora, ponte unas zapatillas. La suela de goma hace un trabajo increíble a la hora de recoger el pelo de la alfombra. Para los muebles y el sofá, prueba a ponerte unos guantes de látex. Ambos materiales atraen pelusas como un imán.

Guarda tu ropa enseguida. No doblar la ropa recién lavada y dejarla encima de la cama es todo un desafío para tu mascota. Guardar las prendas limpias para que no se cubran inmediatamente de pelo es de sentido común pero, ¿cuántas veces has encontrado a tu cachorro o gatito acurrucado en la ropa nada más sacarla de la lavadora?

Prueba algún gadget. Hay todo tipo de artilugios ingeniosos que prometen ser la respuesta definitiva a todos los problemas derivados del pelo de tu mascota. Existen discos pegajosos que se meten en la lavadora y supuestamente quitan el pelo de la ropa, esponjas secas que lo eliminan de todo tipo de superficies, rodillos anti pelusas con superficies extra-adhesivas, etc. Por probar que no quede.

Y si nada de esto te sirve, siempre te quedará comprarte ropa a juego con el pelaje de tu mascota. Si no puedes con el enemigo…