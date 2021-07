Trucos para que los alimentos duren más tiempo en la nevera

Parece ser que sí: los expertos de Miele nos dan los siguientes consejos para alargar la vida de los alimentos que acaban en la nevera.

- Configura tu frigorífico: es algo que no solemos hacer cuando nos llega el electrodoméstico a casa, pero es fundamental para mantener frescos los alimentos y evitar el crecimiento de bacterias. De acuerdo con Miele, habría que configurar el frigorífico entre 3º C y 5 °C y el congelador en -18 °C para lograr unas condiciones óptimas. Además luego la tecnología permite alargar la vida de esos alimentos: por ejemplo, los ventiladores garantizan una circulación y distribución óptima del frío, permitiendo que todo el frigorífico tenga una temperatura homogénea. Y también, en los frigoríficos más modernos hay zonas donde los productos se conservan entre tres y cinco veces más que en una nevera convencional.

- No estés abriendo la puerta cada dos por tres: porque esto, por un lado, te hará subir la factura de la electricidad y además, calentará el interior de la nevera, lo cual irá en detrimento de la durabilidad de los alimentos. Lo mismo sucede si tienes el frigorífico y el congelador hasta arriba: Miele aconseja no cargar las baldas así que ya sabes, no compres de más.

Nevera | iStock

- Recuerda la correcta forma de colocar los alimentos en la nevera: entre ser Marie Kondo y que todo parezca un cuartel o que tu frigorífico parezca un zoco árabe, hay un término medio. En ese orden ideal no olvides que en la parte inferior deben ir los productos más delicados, carne, pescado fresco, lo que acabemos de sacar del congelador (no, no se debe dejar nunca a temperatura ambiente para descongelar). En la parte superior deben ir los huevos, los yogures, las latas de bebida. En la parte intermedia, los alimentos ya cocinados, los embutidos abiertos. Y ojo con lo que pones en la puerta de la nevera porque es la zona más expuesta a los cambios de temperatura: es mejor poner una lata de tomate abierto en las baldas a en la puerta, por ejemplo.

- Pero, ¿cuánto duran los alimentos en el frigorífico? En cuanto a los tiempos de duración recomendados en los embutidos en lonchas frescos está en torno a los 3-4 días (los envasados tienen una vida útil más larga). El pollo, limpio y vacío o troceado no debería estar en la nevera más de dos días. El pescado y el marisco es de lo que menos dura: un día. Lo idóneo es comerlo el mismo día que lo compramos. Los huevos están en el extremo opuesto: entre 3 y 4 semanas. Si los cueces, cómetelos en la semana. La leche en brick dura entre 3 y 4 días. Si es fresca, dura menos: 2 días. ¿Has comprado unas hamburguesas para comer? Pues en la nevera 2 días como máximo.