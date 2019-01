Trucos para que tu ropa huela bien todo el día sin dañarla

¿Quieres que tu ropa huela bien durante todo el día? En este tutorial en vídeo de Nova Life te dejamos una serie de consejos para conseguirlo.

Olvídate de aplicar cantidades exageradas de perfume sobre tus prendas. Esto no ayuda a que la ropa huela bien, sino todo lo contrario. Además, la colonia puede provocar que la ropa se desgaste y se dañe.

Una de las cosas que afectan al olor de la ropa es el detergente que emplees. Descubre en el vídeo cómo utilizarlo para que no perjudique la vida útil de las prendas en cada lavado.

Si quieres asegurarte de que la ropa que sale de la lavadora huela bien durante mucho más tiempo, sigue las indicaciones que te enseñamos en el vídeo y así los tejidos se mantendrán en un estado óptimo y conservarán todo su buen olor.

Otra cosa que puedes hacer para no impregnar tus prendas de olores desagradables es intentar evitar acercarte a la cocina con ellas. Si tienes que hacer la comida y después irte a trabajar, prueba a cocinar con otra ropa que no sea la que vayas a llevar luego puesta, así no irás oliendo a fritanga.

Si estás indecisa en cuanto qué tipo de aroma usar, las fragancias de cítricos son las más recomendadas. Estas harán que tus prendas desprendan un aroma fresco y delicioso. Y no sólo son beneficiosas por su olor sino que sirven para evitar la posible aparición de polillas.

