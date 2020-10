Trucos infalibles para no perder las cosas que más usas a diario

¿Eres de esas personas que nunca sabe dónde ha puesto nada? ¿De las que no pierde la cabeza porque la tiene pegada al cuerpo? No te preocupes, les pasa a muchos. Las llaves, el móvil, incluso las gafas son objetos fáciles de extraviar en nuestra propia habitación. En este vídeo te damos algunos trucos para que no te vuelvas loco buscando los objetos que más usas a diario.

Vas a salir de casa y te das cuenta de que no llevas las llaves para volver a entrar. Tratas de llamar a alguien pero no hay manera de localizar tu teléfono móvil (que seguramente has puesto en silencio). Necesitas las gafas para trabajar pero, como no ves bien, te cuesta mucho encontrarlas aunque estén en tu mesita de noche. Es normal. Les pasa a muchas personas. Tenemos tantas cosas de las que estar pendientes en nuestro día a día que podemos olvidar con facilidad dónde hemos puesto los objetos que más utilizamos habitualmente.

Perder las cosas no es síntoma de mala memoria ni nada por el estilo. Son pequeños despistes producto de no prestar la atención necesaria a nuestras tareas diarias. Seguramente estés pensando en alguna tarea que tengas que realizar o en algún compromiso que tengas. Cada día es un gran reto al que enfrentarse y no siempre podemos dar el 100% en todo lo que hacemos a lo largo del día.

Si para ti supone un gran problema perder continuamente tus cosas, no te preocupes. Existen métodos para poder saber dónde están de forma rápida y sencilla. En este vídeo te damos algunas claves para que no pierdas la cabeza buscando tus objetos personales más importantes. Presta atención y no pierdas detalle. Lograrás organizarte mejor y no volver a extraviar las gafas, las llaves, el móvil ni ninguna otra cosa de uso diario.

