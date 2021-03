Trucos para limpiar correctamente la plancha de la cocina sin romperla

Existen varios tipos de planchas, en ocasiones estas pueden ser eléctricas. Es por eso que al limpiarlas hay que tener mucha precaución y cuidado ya que mezclar agua con electricidad es muy peligroso. Aunque puede ser una tarea bastante difícil, se tiene que hacer con frecuencia ya que después de cada uso se quedan alimentos pegados que pueden hacer que no funcione correctamente. En el vídeo te contamos algunos trucos de cómo puedes limpiarla.

Si tu plancha se encuentra demasiado sucia también puedes probar algunas de estas alternativas:

Si observas que ningún producto está funcionando para quitar los restos que se han pegado, prueba a usar una espátula o un cepillo para rascar. Antes de empezar a limpiarla y usar cualquier producto intenta deshacerte de todos los restos de comida quemados. Sin embargo, si tu plancha es antiadherente no utilices ningún material que la pueda rayar. Las esponjas tradicionales serán la mejor opción si este es tu caso.

Utilizar productos desengrasantes y dejarlos reposar un tiempo puede ayudar a quitar todo lo que no pudiste con la espátula y el cepillo. Si utilizas productos químicos ten cuidado de no mezclarlos ya que puede ser muy peligroso mezclar algunas sustancias juntas. A su vez, ya que estamos tratando con comida, es importante asegurarte de que hayas enjuagado todo el producto de la superficie antes de cocinar, para no intoxicar los alimentos. También es importante tener cuidado con la cantidad de agua que usamos para limpiarla. Si tu plancha es eléctrica utiliza lo mínimo que puedas.

Otra alternativa es usar bicarbonato de sodio, en especial si quieres alejarte de cualquier producto químico. A su vez, el bicarbonato de sodio también se utiliza en muchos remedios naturales de desinfección de los hogares.

Si tienes una plancha en tu hogar, siguiendo los consejos del vídeo y las recomendaciones que te ofrecemos sabrás cómo limpiarla sin preocupación de dañarla.

