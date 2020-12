Remedios para aliviar el picante de la boca

Aunque no sea un condimento muy utilizado en nuestro país, el picante marca la diferencia cuando se añade en las elaboraciones. Sin embargo, cada organismo lo acepta de una manera y, mientras a unas personas les apasiona, otras no pueden acercárselo a la boca. En este vídeo encontrarás remedios para aliviar esta sensación.

El picante no es un sabor que podamos captar a través del sentido del gusto, sino que se percibe gracias a los receptores del dolor, los nociceptores. Estas terminaciones nerviosas se encuentran en diferentes partes del cuerpo y tienen la función de responder al daño.

¿Qué ocurre cuando ingerimos comida picante?

Los alimentos picantes liberan moléculas que el cuerpo entiende como dolor, por ello activa los nociceptores. Así pues, el organismo detecta este tipo de alimentos como nocivos, perjudiciales para la salud. Esto se debe a la capsaicina, un compuesto químico que produce irritación y una fuerte sensación de ardor.

Por ejemplo, cuando comemos una comida muy caliente, los receptores térmicos son los encargados de avisar al organismo de la elevada temperatura. Pero, si en vez de quemarnos la boca se dañan los tejidos, los nociceptores se activarán para alertarnos.

El picante predomina por encima de los sabores

Aun así, la comida picante no afecta a todas las personas de la misma manera, ya que la experiencia del dolor es subjetiva. Mientras que a alguien le puede apasionar este tipo de comida, otros no la soportan.

Además, aunque el picante no sea un sabor, no significa que la comida con esta característica no tenga gusto, ya que existe comida picante salada, amarga o ácida. Aun así, la reacción de las terminaciones nerviosas predomina por encima de este sentido.

Para evitar ardores y molestias posteriores a la ingesta de comida picante, en este vídeo encontrarás algunos consejos para aliviar el picante de la boca.

