Muchas veces lo que más nos apetece para cenar es algo sencillo y sabroso: patatas fritas, unas pechugas pasadas por la sartén, unas croquetas... Freír es una de las maneras de cocinar más rápidas y efectivas. Pero, además de que no es lo más saludable, tampoco es lo más apetecible al pensar en el lío que se queda en la cocina al terminar. En este vídeo te damos algunos trucos para evitar que el aceite salpique al freír.

El aceite se calienta a 100ºC, una temperatura más alta que la que necesita el agua para hervir. Salpica al freír porque los alimentos tienen agua, y esta se convierte en vapor al instante al entrar en contacto con aceite que esté a mayor temperatura. Entonces, aumenta su presión y se forma una burbuja de vapor que explota, liberándose de forma violenta, y gracias a la alta temperatura a la que está el aceite se pueden provocar quemaduras importantes cuando entra en contacto con la piel.

El agua es uno de los principales componentes de los alimentos. La cantidad de agua de un alimento está relacionada con su textura: cuanta más agua tenga el alimento, más jugoso y tierno será. Y si la actividad del agua disminuye, entonces el producto se secará más rápido. "No sabes ni freír un huevo" es una de esas frases que tanto hemos escuchado pero que en realidad no es tan acertada, y es que freír un huevo no es de los platos más sencillo para un novato, salpica muchísimo y se forman burbujas enormes.

Freír alimentos a veces es muy apetecible, pero es un poco rollo porque implica aceite por todos lados, salpicaduras, mucho humo, otra vez salpicaduras, limpiar después, más salpicaduras, limpiar más, etc. Más vale que tengas un buen quita grasas. Pero vas a poder dejar de preocuparte por eso cuando veas este vídeo, porque descubrirás las claves para que el aceite no salpique y así no corras riesgo ni de hacerte daño, ni de limpiar en exceso.

