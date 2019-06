Trucos infalibles para evitar los padrastros de los dedos

Los padrastros, también conocidos como cueritos o pellejos, son pequeños fragmentos de piel que se levantan alrededor de las uñas de los dedos.

La piel que se sitúa inmediatamente después de las uñas está ligada a la cutículas. La uñas no son otra cosa que una sección de la cutícula que se endurece y se separa de la piel. Esta piel se encuentra sometida a una tensión continua, ya que conforme crecen las uñas la cutícula tira de ella. Por este motivo, es relativamente común que aparezcan padrastros en nuestros dedos.

Estas lesiones, no solo son bastante antiestéticas, sino que, si no se curan correctamente, pueden considerar un riesgo para tu salud. Los llamados pellejos de los dedos, si se arrancan o se muerden, causan un gran dolor e incluso pueden llegar a sangrar. Sin embargo, el mayor riesgo es que se infecten y, dado que las manos son un continuo foco de bacterias, esta situación es más común de lo que solemos pensar. Cuando un padrastro se infecta, no queda otro remedio que acudir al médico.

Pero que no cunda el pánico, en este tutorial en vídeo te desvelamos cómo puedes librarte de esta molesta piel de una vez por todas, así como qué puedes hacer para evitar que se te infecten si ya padeces padrastros

