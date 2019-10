A veces, lo barato sale caro. Y a la hora de vestir, debemos hacerlo con calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada prenda de ropa que escojamos al comprar no sólo es importante que siente bien, que su tela nos resulte cómoda o que las costuras estén bien hechas; también tienen que ser duraderas. A menudo vemos ofertas de ropa extremadamente barata y no podemos evitar comprarla. Sin embargo, esta suele estropearse con un par de lavados. A continuación te enseñamos varios trucos con los que puedes averiguar si una prenda es de calidad.

Hoy en día existen decenas de tiendas que venden ropa bonita y barata. Hay prendas que pueden durar toda una vida y otras que, compradas en el mismo lugar, duran dos telediarios. Y esto puede resultar muy confuso si no sabes detectar qué camiseta es mejor. Ir a ciegas no suele gustar a nadie. No te preocupes, en este tutorial te damos los consejos necesarios para que cada compra que hagas sea muy satisfactoria en todos los sentidos.

La calidad antes que la cantidad era una premisa principal para Coco Channel, lo que viene siendo "menos es más", la máxima del minimalismo. Pero esto no se trata de filosofías de vida, sino de que, cada cosa que hagas, tenga un valor único. Hace no tantos años, cuando los comercios de ropa eran más pequeños, comprar ropa significaba un desembolso de dinero mayor, pero sabías que esa prenda probablemente te podía durar toda la vida, y que era más posible aburrirte de ella antes de que se echara a perder. Ahora, esto es más dudoso, pues tenemos a nuestra disposición tantos lugares para comprar ropa barata y bonita por tan poco dinero... Pero, ¿cuánto tiempo dura? Algunas es probable que tarden más en estropearse que en que te aburras de ellas, pero tienes que saber reconocer los trucos para detectar la calidad de cada prenda.

