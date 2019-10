Cuando los labios, esa parte tan característica y llamativa de nuestro rostro, están resecos, se generan pieles muertas. Estas no sólo son molestas y no lucen estéticamente bien, sino que no son una señal beneficiosa para nuestra salud, puesto que, además de pieles muertas, se pueden generar heridas, costras e irritación.

Debes saber que el primer error que se suele cometer al tener los labios secos es humedecerlos con saliva. Es un error porque, cuando se secan, la poca hidratación que le proporcionó la saliva se va, con lo cual, se secan todavía más que antes. Otro error es arrancar con los dientes los pellejos; esto sólo consigue empeorar el problema. La solución es muy sencilla y basta con emplear unos pocos productos naturales que no suelen faltar en casa. Lo descubrirás en el vídeo.

Muchos agentes del ambiente como la contaminación, los gérmenes del aire, el frío, el viento, el clima seco o los rayos UV, favorecen la sequedad en los labios. Estos no cuentan con glándulas sebáceas, unas glándulas situadas en la capa interna de las dos capas principales de la piel, que están formadas por células llenas de lípidos que generan aceites naturales para proteger, por lo que, la piel de los labios está expuesta al frío. Por eso las bajas temperaturas son uno de los factores que provocan sequedad en los labios e irritación.

En verano nos protegemos del sol con crema solar, pero muchas veces no se tiene en cuenta esta parte del cuerpo que también sufre la exposición a los rayos UV .

Otro motivo por el que los labios se pueden resecar es la deshidratación: si no tomamos el agua suficiente a diario, la piel pierde elasticidad. Por otro lado, padecer alergia a algunos productos u alimentos puede ser causa de irritación, así como los efectos secundarios de ciertos medicamentos.

Como solución a los labios resecos existen alternativas, pero siempre lo más recomendable es usar productos naturales. Nosotros te damos la clave en este vídeo para eliminar el exceso de piel muerta de tus labios de una manera muy saludable y, además, dejándolos bien hidratados.

