Trucos caseros infalibles para limpiar la tapicería de los muebles

La mayoría de los sofás se pueden desenfundar, esto es, quitar las fundas y los cojines y meterlos a la lavadora para que queden impolutos. Sin embargo muchas sillas o sofás tapizados no ofrecen esa posibilidad, por lo que, cuando aparece alguna mancha, no sabemos qué hacer para quitarla.

Tranquilidad, pues esta situación ha dejado de ser un problema: en el vídeo se explican tres trucos caseros con el que conseguirás hacer desaparecer hasta las manchas más difíciles sin esfuerzo.

En el tutorial se especifican tres remedios, uno para tipo de salpicadura: la grasa, la sangre y el sudor e incluso los lamparones más resistentes desaparecerán de tus muebles sin gastar ni un euro. Así mismo son trucos muy simples, no requieren ningún procedimiento especial y llevarán tan solo unos minutos.

Comúnmente, se suelen utilizar fuertes productos químicos, teóricamente diseñados para quitar las manchas de las telas. No obstante, puede que, en la mayoría de los casos, no sean necesarios. Dichos detergentes o jabones suelen dañar la tapicería, lo que se refleja en un desgaste del color de la tela o incluso en un orificio en la superficie del mueble. Estos remedios caseros son igualmente efectivos, pero sin resultar tan tóxicos y sin alterar la composición del tejido.

No importa el tipo de tapicería y si se puede desenfundar el mueble o no: ya no hay excusa que valga. Gracias a los consejos que se dan en el vídeo, tus sillas, sofás o sillones lucirán siempre impolutos, y además de forma fácil, rápida y barata.

