El truco que ha compartido 'La Vecina Rubia' para acordarte de que has cerrado el coche

La Vecina Rubia, influencer anónima con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram ha compartido con su “chat de grupo de amigas” (así denomina a sus fans) un truco para evitar olvidar cosas importantes. Este método se lo ha contado una de sus seguidoras a través de un mensaje directo, y que la vecina no ha dudado en compartir. Explica que la mejor forma de recordar que hemos realizado una acción es decir una palabra compleja mientras la ejecutamos. Un ejemplo es decir la palabra “centauro” cuando cierres el coche. De esta forma, cuando pienses en si lo cerraste recordarás que dijiste esa palabra, y sabrás que sí lo hiciste.

Según explica la seguidora, esto sucede porque tenemos automatizadas acciones diarias como desenchufar algún aparato o cerrar la puerta de casa. Por ello, al reproducir una palabra compleja a la vez que realizamos dichas acciones, nos acordaremos de ese término cuando nos preguntemos si hemos hecho cierta acción. Es importante cambiar la palabra cada vez que llevemos a cabo una acción ya que sino, volveremos a automatizar el proceso, indica la seguidora. Algunos de esos términos complejos que puedes utilizar son osteopatía, herbolario, ovovivíparo...

Truco Vecina Rubia | Instagram @lavecinarubia

No obstante, no ha sido el único truco, otra 'amiga del chat' señalaba otra interesante forma de recordar acciones, en esta ocasión era decir en voz alta la ropa que llevas puesta y la acción que estás realizando para que tu mente lo recuerde.

Consejo para memorizar | Instagram de @lavecinarubia

Y cómo no, destacando siempre el sentido del humor de la influencer, la vecina aseguraba que en lugar de palabras de difíciles lo iba a poner en práctica pero con algunas variantes. Unos días pensará palabras complejas y otros pensará en personas. “Por ejemplo, cerraré la puerta del coche y pensaré en Brad Pitt. Cuando me pregunte a mi misma si he cerrado la puerta del coche, recordaré a Brad y me quedaré tranquila”, ha comentado a través de sus stories. Y siguiendo con el buen humor no podía faltar el Duque de Hastings quién ha causado sensación esta temporada tras el estreno de 'Los Bridgerton'.

Meme Duque de Hastings | Instagram @lavecinarubia