Una coleta es ese peinado sencillo que, además vale para todo. Con ella todo el pelo está recogido en un punto y así puedes evitar que te moleste. Sin embargo, a veces al hacer una coleta se escapan pelos por todos lados y el peinado sofisticado acaba siendo un caos. Te enseñamos cómo tienes que peinarte para que esto no te pase de nuevo.

Cuando haces deporte, tener el pelo recogido hace que sea más cómodo y que el pelo no te moleste ni te impida ver. Hacerte una coleta es una buena idea en esa ocasión. Asimismo, una cola de caballo también puede salvarte el peinado un día que no tienes mucho tiempo para peinarte o que tu pelo está empezando a ensuciarse. Por otra parte, en verano una coleta puede ser tu gran aliada para no pasar tanto calor, sobre todo en la zona posterior del cuello.

A pesar de que la coleta es un peinado rápido y fácil, no solo es para el día a día. Si tienes algún evento y no te apetece ir a la peluquería o pasarte horas atusando tu pelo, una coleta puede ser la solución. Este peinado dará un toque simple pero muy elegante a tu look escogido. Además, no tiene por qué ser aburrido; puedes decorar tu cola de caballo con un coletero bonito o hacerla más larga con unas extensiones de pelo.

Sea en las circunstancias que sea, una coleta siempre puede salvar el aspecto de tu pelo y hacer que des una imagen simple pero sofisticada. Sin embargo, en ocasiones las coletas no quedan tan bien como esperamos. Los baby hairs, o pelos cortos que están más próximos a la cara, se suelen quedar sueltos y dar un aspecto desarreglado a nuestro cabello, aunque en realidad no sea así.

Si cada vez que quieres hacerte una coleta te las ves y te las deseas para que todos los pelos queden sujetos, en el vídeo superior te enseñamos un truco para que esto no te vuelva a pasar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cómo eliminar el tinte de tu cabello de forma natural

El truco para saber si el pelo corto te sentará bien