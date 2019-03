El truco para saber si un recipiente es apto para el microondas

¿Has metido alguna vez un táper en el microondas y cuando has ido a sacarlo te has quemado? Esto puede deberse a que el recipiente que utilizaste no era el más adecuado para calentar la comida. En este tutorial en vídeo de Nova Life te explicamos el porqué y cómo puedes identificar cuáles de ellos puedes usar para este tipo de electrodomésticos.

Si cada vez que vas a usar el microondas tienes miedo de que el recipiente termine fundiéndose con la comida que alberga en su interior, en este vídeo te contamos que existe una forma que ayuda a diferenciar qué tipo de envases son los más indicados para ser utilizados en el microondas.

Identificar si un recipiente es apto para el microondas es muy fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones que te damos en el vídeo. De esta forma podrás quedarte tranquilo cuando tengas que utilizarlos, ya sea para calentar líquidos como, por ejemplo, en el caso del agua para hacerte un té; o para calentar sólidos, como por ejemplo, a la hora de recalentar comida congelada.

Conocer si tu vajilla es apta o no para tu microondas es muy importante. ¿Por qué? Si conoces qué puedes meter en el micro y qué no, podrás evitar posibles averías técnicas en este aparato debido a un mal uso. Aprende en este vídeo cómo hacerlo y ahórrate dinero y disgustos.

