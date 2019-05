¿Cuántas veces os ha pasado que no podéis poneros unos zapatos de piel porque os quedan apretados? Seguro que muchas. Ya sean unos botines o unas sandalias, lo cierto es que si es de piel y te queda muy justo, es muy incomodo de llevar y es imposible aguantarlos más de una hora puestos.

En muchas ocasiones esto se debe a que hemos comprado la talla equivocada, ya que por si no lo sabías el pie se encuentra más dilatado al final del día, y si te los has comprado por la mañana, es muy posible que no te quedaran igual que cuando te los probaste. O por otro lado, hemos decidido ponernos unos que tengan hormas demasiado estrechas para un pie muy ancho. Sea cual sea el motivo, los zapatos nunca están para decorar nuestro fondo de armario.

Por eso mismo, desde Novalife hemos recopilado los trucos que nos ayudarán a ceder, agrandar y amoldar los zapatos de piel a nuestro pie. Porque recuerda, es muy importante, que si el problema se debe a que el zapato te queda pequeño de largo, esto no tiene ningún tipo de solución. Sin embargo, si se debe a la anchura, esto es otra historia y sí que se puede hacer algo. Dale al play al vídeo de arriba y descubre el truco para ensanchar zapatos de piel apretados.

Otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de ensanchar tus zapatos de piel, es que con el tiempo y el uso se acaban ensanchando de forma natural y se acaban adaptando a la forma del pie, no como cuando los compras, que pueden quedar demasiado apretados.

...

Seguro que te interesa...

Truco para que el sujetador sin tirantes no se caiga hacia abajo

¿Toca limpiar cristales? Hay otras alternativas al papel de periódico

Esto es lo que debes tener en cuenta antes de guardar la ropa de invierno