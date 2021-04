El truco para freír croquetas congeladas y que no se deshagan

No hay nada más molesto que ir a freír unas croquetas congeladas y en cuanto las sumerges en el aceite se deshagan. Aunque a veces es inevitable que pase, existen algunos trucos que puedes llevar a cabo para intentar evitarlo y que las croquetas te queden perfectas. En el vídeo te contamos cuáles son.

Los trucos que te contamos no sólo los puedes utilizar para freír croquetas: también funcionan para casi cualquier tipo de alimento congelado y te ofrecemos algunos otros que también te pueden servir para freír correctamente.

Utiliza aceite limpio:

Lo mejor a la hora de freír es utilizar un aceite que esté limpio. Aunque puedes reutilizar los aceites que usas, asegúrate que no se haya quemado y no tengas restos de otros alimentos. También puedes optar por colar o filtrar el aceite y de esta manera asegurar de que no queden impurezas. Sin embargo, una vez que está completamente degradado, y con un aspecto oscuro, lo mejor es cambiarlo por otro.

No mezcles alimentos:

Lo más recomendado para que tus comidas sepan bien es no mezclar distintos tipos de alimentos en un mismo aceite. Si fríes pescado, asegúrate de que sólo reutilices ese aceite para freír otros pescados, y así con el resto de comidas. De esta forma, evitarás que tus croquetas tengan sabor a pescado cuando las comas.

Evita que se peguen:

Para evitar que los alimentos se peguen a la sartén, el mejor truco es calentar primero el aceite. Asegúrate de que el aceite esté a la temperatura adecuada para freír antes de meter los alimentos. De esta forma, también puedes evitar que las croquetas pierdan su forma al intentar despegarlas.

Con los trucos que ofrecemos y las recomendaciones que te mostramos en el vídeo, podrás conseguir freír unas croquetas perfectas y sabrosas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿No te terminan de salir las croquetas? Si cumples estas 6 reglas, te quedarán perfectas

Diez trucos para que tus croquetas sean light