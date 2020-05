La lavadora es uno de los electrodomésticos a los que menos tiempo dedicamos a la hora de limpiar. Como su función es lavar la ropa, y continuamente está generando espuma, muchos de nosotros damos por hecho que no es necesario limpiarlo más, pero no es así. Tanto el interior de la lavadora, como el exterior o el propio cajetín acumulan una gran cantidad de suciedad. En particular, te enseñamos cómo puedes limpiar la caja del detergente de forma rápida y eficaz.

El cajetín de la lavadora es, sin duda, una de las partes de este electrodoméstico que más se ensucian. No limpiarlo frecuentemente puede provocar malos olores y, con el tiempo, manchas en nuestra ropa. Aunque pueda parecer sencillo de limpiar, tiene numerosos recovecos a los que es complicado acceder para eliminar la suciedad. Es por ello que en el vídeo te contamos cómo hacerlo en pocos minutos.

El uso de agua para limpiar provoca que en la lavadora se termine formando moho con la humedad. Si no dedicamos unos minutos a la semana a eliminar la suciedad tanto del cajetín de la lavadora como de las gomas del tambor, es muy posible que la ropa que lavamos en ella termine oliendo mal o, en el peor de los casos, la lavadora se termine estropeando.

Por ello, te recomendamos ver el vídeo superior y conocer un sencillo truco para limpiar el cajetín de la lavadora de forma eficaz. Si una vez realizado esto y revisado las gomas del tambor, tu ropa sigue oliendo mal, puede que se deba a otros motivos que debas mirar, ya que es probable que estés cometiendo una serie de errores muy comunes al poner la lavadora, en general enfocados con la ropa.

Si, una vez revisadas todas estas posibles causas por las que tu lavadora puede funcionar mal, sigue sin limpiar correctamente la ropa, es posible que vaya siendo hora de comprar una nueva.

