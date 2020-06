¿Alguna vez se te ha atascado el inodoro? Este hecho incómodo es fácil de solucionar si se conoce el método adecuado. En el vídeo superior te enseñamos qué debes hacer cuando esto te ocurra y cómo, con un sencillo elemento que tienes en tu cocina, puedes desatascarlo sin problemas con un poco de maña.

Además de desatascar el retrete cuando esto te ocurra, es importante que le prestes atención a su limpieza. Esta zona del cuarto de baño, junto con la escobilla y su vaso recipiente, son tres de los objetos que más gérmenes acumulan de toda la habitación. Por esta razón, es necesario limpiar periódicamente no solo el inodoro, sino también los complementos que se sitúan a su alrededor: escobilla, vaso de la misma y otros como el portarollos de papel higiénico.

Otra de las partes del baño que suele acumular bastante suciedad, aunque no nos demos cuenta, es el desagüe de la ducha. En este enlace te explicamos paso a paso cómo hacerlo correctamente. Por otro lado, si crees que, en general, cuando limpias tu cuarto de baño no se queda tan reluciente como te gustaría, quizás es que no lo estés limpiando bien. Aquí puedes ver cuáles son los errores más comunes a la hora de limpiar el servicio.

Algunos de los objetos viejos que acumulamos en el baño también pueden ser un foco de gérmenes y suciedad. Aunque parezca que duran eternamente, estos artículos tienen fecha de caducidad y hay que cambiarlos periódicamente para evitar que sean focos de bacterias.

Si ya controlas todos estos trucos de limpieza del baño pero tu váter se ha atascado y no sabes cómo solucionar este problema, te proponemos una solución. En el vídeo superior te enseñamos paso a paso cómo puedes desatascar tu inodoro fácilmente y sin muchas complicaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Este es el truco definitivo para desatascar tu lavabo o fregadero

Así deberías estar desinfectando la escobilla del váter