La crema solar es uno de los productos más demandados en el verano. Sin embargo, ¿te has ido a poner crema y sin querer te has manchado la ropa? No hace falta que te comas la cabeza tratando de averiguar cómo limpiarlo, en el vídeo te explicamos un método efectivo para que consigas eliminarlas.

Si bien es cierto que en esta época del año es cuando más se utiliza el protector solar, se debe utilizar durante todas las estaciones. Los rayos ultravioletas del sol llegan hasta nuestra piel sin importar lo nublado que esté el cielo. Nuestras células cutáneas y el nivel de colágeno se alteran favoreciendo la aparición de arrugas o manchas en la cara, cuello, pecho y manos. Por esta razón debemos estar acostumbrados desde una edad temprana a la utilización de la crema solar: para evitar el envejecimiento de la piel y, de paso, obtener un bronceado más duradero. Pero ¿y qué hacemos con las manchas en nuestra ropa cuando nos distraemos al echarnos protector solar?

Uno de los elementos para limpiar la mancha de protector solar es la utilización de un detergente líquido con enzimas. ¿Pero sabes lo que son? Las enzimas son moléculas orgánicas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Estas son muy utilizadas, entre otros ámbitos, en los detergentes. Las enzimas son capaces de romper las moléculas de proteínas, lípidos y almidones, eliminando las manchas de restos orgánicos como la leche, sangre, aceites... Su uso en el lavado es el culpable de que podamos lavar la ropa a menor temperatura y en un tiempo más corto. Además, supone una mejora en el proceso de eliminación de manchas y suciedad al actuar directamente sobre el tejido textil. Con el empleo de enzimas, conseguir eliminar la totalidad de la suciedad en un primer lavado es una meta más alcanzable.

Ahora bien, las enzimas son sólo uno de los elementos que se utilizan en el método para limpiar las manchas de protector solar en la ropa. Si quieres saber cómo aplicarlo correctamente para conseguir eliminar la mancha, te explicamos todo el proceso en el vídeo.

