Truco infalible para limpiar los zapatos de ante

VÍDEO ÚTIL

¿Quién no ha tenido calzado de ante? Y sobre todo, ¿a quién no se le ha ensuciado por causas ajenas a su voluntad? Si has dejado de lado eso zapatos que tanto te gustan porque es imposible limpiarlos sin estropearlos, tenemos los trucos infalibles para terminar con las manchas en el tutorial en vídeo de Nova Life.