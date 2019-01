El mejor truco casero para guardar alimentos al vacío

Una forma rápida y sencilla de almacenar tus alimentos en la nevera es envasarlos al vacío. Si quieres aprender cómo hacerlo, en este tutorial en vídeo de Nova Life tienes las claves.

Guardar tus alimentos al vacío te permite varias cosas, como por ejemplo, ahorrar espacio en tu nevera. Si tienes el congelador abarrotado de bolsas y bandejas, prueba a envasarlos como te explicamos en el vídeo. Así podrás tener tu congelador ordenado y conseguirás hueco para almacenar más cosas.

Otra de sus ventajas es que los alimentos se conservan mejor. Al no contener nada de aire evitarás que la comida se ponga mala con tanta rapidez. Hay algunos productos que soportan peor que otros el paso del tiempo como, por ejemplo, el pescado fresco o los filetes de carne. Envásalos al vacío siguiendo las indicaciones del vídeo y te asegurarás de tener tus alimentos en perfecto estado ya que así alargarás la fecha de caducidad de estos.

Esta técnica consiste en aspirar todo el oxígeno que pueda haber en el interior del envoltorio. Descubre en este vídeo el modo de conseguirlo. Este truco casero te llevará muy poco tiempo y además, no requiere ningún tipo de material extraño o difícil de conseguir.

Congelar los alimentos al vacío también tiene otras ventajas, ya que no pierden sus propiedades, no desaparecen sus olores y sabores, y además, no les aparecerán las quemaduras propias por el exceso de frío en el congelador.

Alguno de los alimentos que puedes envasar al vacío son: setas, vegetales como la coliflor o el brócoli, hortalizas como las zanahorias, frutas, carnes, pescados, frutos secos y legumbres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Truco para que tu aspiradora llegue a todos los rincones

Los trucos definitivos para hacer madurar un aguacate en cuestión de segundos

El truco para calcular con la mano la ración de pasta perfecta: