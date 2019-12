Anteriormente te hemos mostrado el truco para pelar los tomates en pocos segundos y que quede perfecto. Esta vez vas a conocer el truco definitivo para cortar muchos tomates cherry al mismo tiempo y rápidamente.

Todo problema tiene solución y las que te proponemos en Nova Life se tratan de un intento por mejorar, con pequeños detalles, tu día a día. Ya te hemos enseñado a pelar rápidamente kiwis, manzanas, naranjas o patatas, además de pelar un ajo sin tocarlo con las manos o cortar una cebolla y no llorar en el intento, Trucos que quizás antes no conocías y que te han ayudado a la hora de utilizar estos alimentos. Esta vez no se trata de pelar, sino de cortar una fruta muy pequeña que muchas personas adoran (sí, es fruta, a pesar de que a la hora de comerla, sea como una verdura más).

Los cherrys son un tipo de tomate especial, principalmente por su tamaño y también por su sabor intenso. Además conserva las propiedades de los tomates más comunes. Sin embargo, al mismo tiempo sus pequeñas dimensiones lo hacen más difícil de manipular que otros tipos de tomate y puede llegar a resultar muy laborioso incluirlo en un plato, como por ejemplo ensaladas o pastas en las cuales sea necesario cortarlo a la mitad, o incluso en cuatro.

Por ello te enseñamos un truco para que amortices el tiempo al máximo y cortes muchos cherrys de una tirada. A veces las soluciones son tan sencillas y las tenemos tan cerca que nos pasan desapercibidas, como es el caso de la que te mostramos en el vídeo.

© FoodKitchen, Newsflare

