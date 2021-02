Trucos para que el arenero de tu gato nunca huela mal

Una de las increíbles ventajas de tener un gato es que estos animales son muy limpios e independientes. No hace falta sacarlos de paseo, y esto viene muy bien en los días lluviosos y fríos de invierno. Estas mascotas ya tienen el instinto de hacer todas sus necesidades en su propio arenero. Sin embargo, incluso cuando limpiamos la arena todos los días con una pala, esta puede causar un mal olor en tu casa. Por suerte, en el vídeo te enseñamos algunos trucos que puedes llevar a cabo para evitar los malos olores.

Un truco que suele ayudar a evitar los malos olores es comprar arenas aglomerantes. Estas arenas para la caja de tu gato forman bolas cuando tocan la orina. De esta manera es mucho más fácil limpiar la arena y asegurarte de que recoges toda la que está sucia. También se pueden usar los trucos que te mostramos en el vídeo con este tipo de arena, y de esta forma prevendrás el mal olor. Aunque este tipo de arena es menos económica que muchas en el mercado, puede ser tu mejor opción.

Otra de las recomendaciones para eliminar el mal olor de tu casa por culpa del arenero es limpiarlo a fondo cada semana como mínimo. No vale con solo retirar la arena sucia, también es necesario lavar la propia caja con algún desinfectante. Recuerda que la seguridad de tu gato es esencial, por eso no uses detergentes con olores ni lejía. La mejor opción es utilizar un detergente enzimático, en vez de usar productos químicos.

Si ninguno de estos trucos te está funcionando, otra opción consiste en cambiar el arenero de lugar. Prueba a poner el arenero en un lugar más ventilado: esto reducirá la concentración de malos olores en tu casa. Si tienes un espacio al aire libre, como un jardín o una terraza, puedes intentar situarlo ahí. No obstante, si vas a hacer esto, es importante que esté en un sitio donde tu gato pueda entrar y salir cuando quiera.

Aunque no siempre suele ser fácil quitar por completo el mal olor que produce el arenero en tu casa, con estos trucos, y los que te contamos en el vídeo, podrás minimizarlos o incluso prevenirlos completamente.

