Trucos para freír de forma saludable

Una de las cosas más difíciles de evitar cuando empezamos alguna dieta o comenzamos a mejorar nuestros hábitos saludables son las comidas fritas, en especial si eres un gran amante de las patatas fritas. Sin embargo, no tienes por qué preocuparte, en el vídeo te ofrecemos algunos trucos para poder freír cualquier alimento de la forma más saludable.

Aunque lo más recomendado sería abandonar todo tipos de comidas fritas y altamente grasas, también existen algunos trucos para poder convertir tus platos favoritos en unos un poco más sanos de lo normal. Te ofrecemos algún otro consejo que te ayudará:

Usa aceite de oliva:

En el vídeo te explicamos la razón por la que jamás debes mezclar aceites para freír. Otra de las recomendaciones para poder freír de la forma más sana es apostar siempre por el aceite de oliva. Mucha gente opta por utilizar aceites alternativos como el de girasol. No obstante, el aceite de oliva no es sólo el más saludable en crudo, también es la mejor opción para freír las comidas. La razón es su lenta descomposición, que permite que el aceite no se adhiera tanto a las superficie de las comidas y sea más duradero.

No reciclar aceite:

Aunque puede ser considerado un gran desperdicio, no reciclar el aceite y usar uno nuevo cada vez que vayamos a freír ayudará a que las comidas sean bastante más beneficiosas para la salud. Esto se debe a que después de freír el aceite se empieza a descomponer y se corre el riesgo de que se formen compuestos tóxicos en los alimentos y adquieran subproductos contaminantes. Además el aceite también pierde su eficiencia y empezará a deshidratar las comidas.

Prueba una freidora de aire:

Otra de las recomendaciones que te ofrecemos es probar alternativas, como por ejemplo las freidoras de aire. En este último año las freidoras de aire se han puesto de moda y cada vez son más las personas que deciden adquirir una para su hogar. Aunque técnicamente no te freirá la comida, te dará una sensación muy parecida. Es una alternativa muy saludable sin las altas calorías que conlleva el exceso de aceite en las frituras normales.

Con estas opciones, y los consejos que te ofrecemos en el vídeo, podrás lograr freír las comidas de una forma mucho más saludable y así mantener buenos hábitos sin renunciar al sabor.

