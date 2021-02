Tips para eliminar el sarro más difícil de quitar del cuarto de baño

Aunque el sarro también aparece en nuestra boca, en este caso hablamos del sarro que se acumula en los inodoros debido a la acumulación de calcio y otros minerales que se encuentran en el agua. En el vídeo te mostramos los mejores trucos caseros que te ayudarán a eliminar el sarro del baño.

Además de los remedios caseros y naturales que te mostramos en el vídeo, también existen algunas otras alternativas para acabar con el sarro que se ha acumulado en tu baño:

La primera alternativa que te ofrecemos es el uso de cloro. Échalo en tu inodoro y déjalo reposar unos 15 minutos. Con la ayuda de un cepillo frota todo el sarro que puedas y, si aún existen manchas, puedes probar a combinar el uso del cloro con las alternativas que te mostramos en el vídeo al mismo tiempo. Esto le dará un empujón al cloro para que consiga ser eficaz.

Otro truco es utilizar una piedra pómez. Aunque sea más conocida por su uso para eliminar la piel muerta de nuestro cuerpo, también es muy eficaz a la hora de remover las acumulaciones de sarro en el baño. El primer paso es humedecer la piedra, ya que si no lo haces puede que cause daños al inodoro por su efecto abrasivo. Con ella frota las partes del baño en las que haya sarro, y verás cómo se van eliminando. Ten cuidado de no aplicar una gran presión, ya que esto podría rayar o hacer que se levante el esmalte del váter.

El bórax es un mineral natural, parecido al bicarbonato de sodio, que también ayuda a eliminar las manchas de sarro. Es una gran opción, ya que no solo tiene propiedades desinfectantes, también ayuda al blanqueamiento y sin dañar el medio ambiente.

Con todos estos trucos y los que te mostramos en el vídeo podrás eliminar cualquier mancha de sarro que se haya acumulado en tu baño, aunque parezca imposible de quitar.

