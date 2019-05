¿Tienes estas manchas en las uñas? Descubre por qué aparecen

Si te cuidas las manos no deberías olvidarte tampoco de cuidar la salud de tus uñas. Si alguna vez te has observado las uñas y has descubierto unas pequeñas manchas blancas en ellas, en este vídeo de NovaLife te contamos qué son y por qué aparecen.

Seguro que alguna vez te has mirado las uñas y has podido apreciar que tenías en ellas unas manchas de color blanco. Si te ha pasado habrás podido apreciar también que no aparecen siempre, sino de vez en cuando en forma de brotes. Esto se puede deber a varios motivos dependiendo de la situación en la que se encuentre cada persona. Pero no te preocupes, en este vídeo te contamos qué puede causarte que aparezcan estos brotes.

En cambio, si las manchas que te han aparecido en las uñas son de un color más amarillento, puede que se trate de hongos. Si quieres acabar con ellos, como ya te contamos en Nova Life, estos son algunos remedios caseros para eliminar los hongos de las uñas.

Además, si eres una de esas personas que no pueden vivir sin las uñas pintadas te deberías proponer darles un respiro de vez en cuando para evitar que la salud de tus uñas se debilite.

