¿Tienes una cocina minúscula? Sácale partido con estos trucos

¿Cómo sacarle el máximo partido cuando la cocina es muy pequeña y sentimos constantemente que nos falta espacio? Hay algunos trucos que nos ayudarán a optimizar al 100% el espacio, siempre teniendo en cuenta una máxima: trata de no tener cacharros innecesarios.

1. Como decíamos, en primer lugar es fundamental echar un vistazo a lo que tenemos en la cocina y ponernos en plan Marie Kondo: ¿cuáles son los utensilios y alimentos que hace siglos que tenemos almacenados y no utilizamos? Desde esa taza maravillosa para hacerte el té que nunca usas porque te gusta más el de bolsitas, la cafetera italiana que abandonaste cuando llegó a tu vida la de cápsulas, la yogurtera (que levante la mano quien no tenga una en casa), aquellos botes de especias que nunca llegaste a abrir, las mermeladas que no tomas y guardas por si alguna vez viene alguien… Es el momento de eliminar todo aquello superfluo y centrarte solo en lo necesario. Ya verás que simplemente con hacer este ejercicio ya habrás ganado mucho espacio.

2. Los electrodomésticos de uso esporádico, fuera de la cocina. Hablamos de panificadoras, planchas, grills, gofreras, creperas, de nuevo yogurteras… Si son de uso esporádico seguro que puedes habilitar un armario en algún otro rincón del piso para guardarlos, y sacarlos únicamente cuando vayas a utilizarlos.

3. Aprovecha las paredes. Piensa que las paredes actúan como armarios, y que actualmente existen soluciones apañadas que te permitirán almacenar numerosos productos en estanterías o ganchos. Hazte con una estantería estrecha y alargada en la que puedas colocar todos los botes con pasta, arroz, pan rallado, café, legumbres, etc. Si compras los botes iguales, el resultado será además estéticamente muy logrado. Debajo de la estantería no olvides instalar ganchos en los que puedes colgar desde cucharones a sartenes, tablas de cortar, cazos, escurridores y demás utensilios. Habrás conseguido un espacio de almacenaje sin apenas invertir dinero y habrás liberado los armarios para guardar cosas.

4. Las paredes que sean siempre blancas, sin cuadros o posters, lo que te dará una mayor sensación de amplitud. Incluso si puedes evitar tener demasiadas cosas coloridas en la nevera, probablemente también tendrás una mayor sensación de bienestar que cuando hay demasiada información visual reunida en un mismo espacio. Si es posible, también es interesante que los muebles sean blancos.

5. Armarios hasta el techo. Aprovecha todo el espacio a lo alto aunque tengas que invertir algo más de dinero al construir la cocina. Las partes altas de los armarios son ideales para guardar ollas, sartenes y algunos electrodomésticos, e incluso comida con una fecha de caducidad tardía.

Pequeña cocina | iStock

6. Apuesta por los muebles multifunción. Tablas de cortar que se extraen de la encimera, cubos de basura atornillados a la puerta del armario de la cocina, muebles esquineros, separadores de armarios y cajones para sacar el máximo partido al espacio o mesas de cocina que se abren son algunas de las soluciones para ganar espacio en nuestra cocina.

7. Que el microondas esté suspendido en la pared o encajado entre los muebles. Depende de las dimensiones y características de tu cocina, el microondas podrá encajarse entre los muebles o estar en la pared, en ambos casos con el objetivo de no ocupar parte de la encimera, que en las cocinas pequeñas es fundamental a la hora de cocinar. La encimera es sagrada, de manera que es fundamental despejarla al máximo de objetos innecesarios que nos puedan molestar (aplíquese esto a todo tipo de adornos o utensilios, desde la báscula de cocina al exprimidor).

8. La luz es fundamental. La idea es aprovechar al máximo la luz natural, de manera que tendremos que evitar los muebles que la tapen y optar siempre por una cortina blanca, así como diseñar una iluminación que haga parecer más grande el espacio. Para ello, una buena idea es utilizar dos tipos de iluminación para crear dos espacios diferenciados, cosa que nos hará sentirnos más amplias y el espacio ganará complejidad.

9. Electrodomésticos 2 en 1. Si tienes muy poco espacio, una buena idea puede ser hacerte con una lavadora-secadora, o con un horno que a su vez sea microondas. Recuerda que existen también electrodomésticos más pequeños del tamaño estándar, como las lavadoras o los lavavajillas. Plantéatelos como opción.

10. Quita protagonismo a la campana extractora. Te encantan los extractores m