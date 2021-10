'Tie-Dye', el método para aprovechar las camisetas que ya no te pones

Todos tenemos en casa alguna camiseta básica que ya no nos ponemos, pero ¿por qué tirarla cuando podemos darle una segunda vida? Esto es lo que ofrece la técnica del tie-dye, que consiste en crear formas en las camisetas utilizando tinte y gomas. El método es simple: se arruga la camiseta y se ata con gomas o cordeles para que no se abra, de este modo cuando le apliquemos el tinte, formará curiosas manchas de color combinadas con el color de la camiseta ya que en los pliegues formados por las arrugas que hemos formado no llega a penetrar el tinte.

Tal y como se muestra en el vídeo, puedes seguir perfectamente el proceso de teñir una camiseta a lo tie-dye. La chica del vídeo arruga en primer lugar la camiseta, haciendo una especie de bola con ella, y la sujeta con unas cuantas gomas, formando cuadrados que después le ayudarán a crear la forma deseada. Con el tinte ya mezclado en dosificadores, coloca la camiseta sobre una rejilla y esta, a su vez, sobre un barreño para manchar lo menos posible. Siguiendo la guía que le ofrecen las gomas, alterna los colores rojo y negro para formar una cruz.

Una vez se ha aplicado el tinte, se mete la camiseta en una bolsa de plástico y se deja absorber el tinte por el tejido el tiempo estimado según el fabricante del tinte. Cuando ha pasado este tiempo, se aclara el tinte de la camiseta. La manera en la que lo hace la autora de las imágenes es sobre otra rejilla más grande, esta vez sobre la bañera y, utilizando el grifo, aclara la camiseta hasta que deja de salir tinte. Cuando se haya secado la camiseta ya estará lista para ponérsela.

Este es uno de los métodos para hacer tie-dye, pero existen otras maneras de comprimir la camiseta: doblándola, enrollándola o, incluso, haciendo nudos, así que da rienda suelta a tu creatividad y aprovecha esas prendas que ya no te pones.

