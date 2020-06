Cada mañana te levantas, te vistes, desayunas y te preparas para un nuevo día. Entre tus muchos cuidados, seguro que también incluyes peinarte, lavarte la cara, echarte crema o colonia. Sin embargo, en ocasiones nos echamos demasiado perfume, y esto puede crear situaciones incómodas por el fuerte olor o ir dejando un rastro allá donde vayas.

Echarse colonia no es solo un gesto coqueto y de cuidado de una misma. Escoger una esencia que nos guste es primordial, puesto que la llevaremos puesta cada día y será uno de los símbolos con el que nos identifiquen los demás.

El perfume hace que olamos bien y, por ende, que nos sintamos bien con nosotras mismas por ello. Además, si la fragancia que has elegido refleja tu personalidad, puede ayudar a que tu estado de ánimo sea positivo, ya que estás reforzando tus decisiones cuando te echas unas gotitas de la colonia que tú elegiste.

Por otra parte, la colonia puede hacerte más atractiva. Todas las personas, aunque sea de forma inconsciente, olemos el perfume que desprenden los demás. Por eso, utilizar una buena fragancia te hará ganar puntos y mejorará tu imagen. Asimismo, recordar las colonias que usan tus amigos o conocidos puede ayudar a tu memoria si los asocias. Relacionar distintos perfumes con recuerdos o personas puede hacer que te transportes a un lugar determinado cuando los huelas de nuevo.

Otro de los usos y beneficios que tienen los perfumes es la aromaterapia. Este tratamiento consiste en utilizar diferentes olores para relajarte y reducir el estrés. Ciertas fragancias pueden transmitirnos tranquilidad y serenidad, como el olor a limpio o a nuevo.

Sin embargo, si lo que te preocupa es que te has echado mucha colonia y no quieres que tu perfume sea tan intenso, en el tutorial en vídeo de la parte superior te mostramos unos trucos para que no te vuelva a pasar.

