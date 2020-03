La reciente pandemia producida por el coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida totalmente, nos ha confinado en casa sin poder salir a la calle con la libertad a la que estamos acostumbrados y esto ha influido en nuestra vida cotidiana desde la forma de trabajar, la asistencia a los centros de educación e incluso ha cambiado nuestra manera de hacer la compra.

Los supermercados son uno de los pocos lugares a los que la gente puede acudir para adquirir los productos básicos de alimentación e higiene para superar estos días de encierro en casa. Sin embargo, ellos también han sufrido severos cambios para adaptarse a la situación de pandemia que vivimos, como por ejemplo sus horarios. A continuación te contamos los principales cambios que han habido en los horarios de los principales supermercados:

Horario Mercadona

Su horario habitual es de 9 de la mañana hasta las 21:30 de lunes a sábado. Sin embargo, durante el estado de alarma esta cadena de supermercados abrirá de 9 a 19 horas de lunes a sábado.

Horario Carrefour

El nuevo horario es de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Los domingos y festivos estará abierto de 9 a 15 horas.

Horario Lidl

La cadena de origen alemán ha cambiado su horario habitual. Su nuevo horario de apertura es de 9 a 20 horas.

Horario de Alcampo

Los hipermercados de Alcampo también han cambiado su horario y ahora abrirán hasta las 21 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos cerrará a las 20:00 horas. Además los supermercados cerrarán a diario a las 20:30 horas.

Horario de El Corte Inglés

Los grandes almacenes de El Corte Inglés e Hipercor mantienen abiertas sus áreas de alimentación, es decir, sus supermercados, aunque también han sufrido cambios en su horario habitual ya que ahora abren de 10:00 a 20 horas al igual que sus tiendas más pequeñas como Supercor.

Horario de Día

El nuevo horario de día es de 9 a 19 horas.

Horario de Aldi

Podrás encontrar los establecimientos de Aldi abiertos de lunes a sábado de 9 a 19 horas.

Horario de AhorraMás

Los supermercados AhorraMás abrirán durante este periodo de 10 a 15 horas por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde.

Horario de Eroski

Las tiendas Eroski permanecerán abiertas desde las 8:30 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde.

Horario Consum

Los supermercados Consum abrirá durante este periodo de 10 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde.

No obstante, no solo los horarios de los supermercados se han visto alterados ya que para evitar las peligrosas aglomeraciones se ha empezado a controlar la entrada a estos, para que se puedan respetar las distancias de seguridad, hay que hacer la compra de forma individual a ser posible, solo hay alguna excepción como la de no poder dejar un menor solo o a alguien con movilidad reducida que necesite ayuda. Usar mascarilla y guantes si es posible, ser ágiles a la hora de realizar la compra e intentar ir una o dos veces a la semana como máximo o no pagar en efectivo para evitar la transmisión del virus a través del dinero.

Esto también ha incentivado las compras online que muchos supermercados ya permiten hacer, sin embargo, el aumento de peticiones para este servicio ha derivado en una sobrecarga del sistema y los supermercados tampoco dan a basto en este servicio donde ya algunos avisan de que puede haber una lista de espera de hasta 15 días para poder servir en el domicilio la compra realizada.

